ماراثون ثأرى بين إسرائيل وإيران على الأرض العربية

شريف عطية



فى سابقة غير قانونية ولا أخلاقية من النادر حدوثها على الصعيد الدولى، انفردت الولايات المتحدة بإعلان انسحابها من الاتفاق الدولى +5 1 الذى سبق للدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.. أن وقعته قبل نحو ثلاث سنوات مع إيران بشأن برنامجها النووى، ذلك دون إسناد قرارها لأسباب موثقة باستثناء تسريبات ملتبسة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، ربما للتغطية فحسب على القرار الأميركى سابق التجهيز فى هذا الشأن، واستمراراً للمارثون الثأرى بين ثلاثتهم منذ مطلع الثمانينيات، حين قطعت طهران علاقاتها مع الدولة العبرية.. لتشغل دولة فلسطين سفارتها لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوليدة، التى جدعت- بالتزامن- أنف الولايات المتحدة.. حين اتخذت أعضاء سفارتها رهائن لمدة 444 يوماً، ذلك قبل أن تتجرع عن واشنطن بالمقابل كأس السم- بوصف الخمينى- فى نهاية الحرب العراقية- الإيرانية 1988، اتصالاً باعتماد واشنطن سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من إيران والعراق فى التسعينيات.. حيث سقطت الأخيرة فى حبالها بينما أفلتت إيران منها كما الجمل من سم الخياط- كما يقال، ذلك إلى أن اتصل بينهما الماراثون النووى منذ العام 2003 حتى الاتفاق +5 1 منتصف يوليو 2015.. كنتيجة لسياسة الرئيس «أوباما» منذ مارس 2009 «الأيدى الممدودة» نحو إيران، وهو الاتفاق الذى عارضته كل من إسرائيل ودول خليجية- لا تزال، إلى أن حول الرئيس ترامب- دفة بلاده نحو إلغاء الاتفاق 8 مايو الحالى قبل أربعة أيام من توقيته المقرر سلفاً، لربما كرد فعل فورى لنتائج الانتخابات اللبنانية التى أتت لصالح القوى الحزبية المتحالفة مع إيران، وفيما أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان صادر عن «الأليزية» عن أسفها للقرار الأميركى.. فقد أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية على الفور دعمه الكامل لقرار- ترامب- «الشجاع».



إلى ذلك، ومهما كان مصير الاتفاق النووى فسوف يبقى الشرق الأوسط لمدة طويلة قادمة على حالته من التوتر والاحتقان بين الأطراف المتصارعة من داخله أو فى محيطه الخارجى، وفى وقت بدأ الصراع العسكرى المباشر بين إسرائيل وإيران- بالفعل- على الساحة السورية، إذ ربما يمتد إلى الساحة اللبنانية ليشعل فتيل حرب إقليمية مشرعة، قد يتراشق من خلالها بالصواريخ كل من طهران وتل أبيب وبيروت، ذلك وفيما تحظى إسرائيل بحصانة ودعم الإدارة الأميركية.. فإن روسيا تقف فيما بينهما على الهامش دون أن تحرك ساكناً حتى الآن، لكن ليس إلى ما لا نهاية، أما عن موقف الدول الأوروبية فإنه يعتبر حاسماً فحسب فى ميزان اقتصاد إيران.. وفى قدرتها على الحيلولة دون تطبيق كامل العقوبات الدولية المفروضة على إيران من جديد.



على صعيد مواز، قد يرى البعض رغم صدى دوى طبول الحرب.. استحالة ألا تكون غير محدودة، إذ سيكون الكل خاسر بالمخالفة، خاصة وأن تصارع (الصديقان اللدودان) إسرائيل وإيران- ليس ملحاً على اقتسام الكعكة العربية (المستباحة)، حيث الدولة العبرية فى وضع استراتيجى دولى مريح سواء فى علاقاتها مع واشنطن أو موسكو، أو على مستوى الإقليم، كذلك الأمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ذات علاقات الضرورة مع كل من بكين وموسكو- كما أنها غير راغبة فى الحقيقة فى الصدام مع حليفتيها «القدامى».. وتنتهج فى هذا السبيل «الصبر الاستراتيجى»، لتجنب إجبارهما لها فى تغيير سلوكها الإقليمى الممتد نفوذه غرباً من طهران إلى شرق البحر المتوسط، وهى على استعداد فى سبيل الحفاظ على هذه المكاسب الجيوسياسية.. أن «تقاوم بضراوة»، بتعبير الرئيس روحانى مؤخراً.



إلى ذلك، وسواء وقعت المواجهة الإسرائيلية- الإيرانية أم تأجلت، سوف تبقى المنطقة العربية فى دائرة الخطر بين مشروعين ليسا غير متصارعين تماماً- لنظامين عنصريين قوميين دينيين- ولو بدرجات متفاوتة- يسعيان إلى توسيع نفوذهما على حساب المنطقة العربية الواقعة بينهما.. لا تملك حتى الآن ما يحول دون استخدام أراضيها فى ضرب أحدهما للآخر، أو فى المعالجة - لصالحها - تناقضات الماراثون الثأرى بينهما على الأرض العربية.