هيئة الاستثمار المكسيكية: خطة لزيادة التجارة مع مصر خلال 5 أعوام

المكسيك

المال-خاص



قال باولو كارينيو كينغ، المدير العام لهيئة «برومكسيسكو» للاستثمار والتجارة، إن هناك خطة مستهدفه للارتقاء بحجم التبادل التجاري المشترك بين مصر والمكسيك، فى الأعوام 5 المقبلة، ليسجل زيادة بنسبة %50، مقارنة بحجمه فى 2017.



بحسب البيانات الصادرة عن هيئة «برومكسيسكو» للاستثمار والتجارة ووزارة الاقتصاد المكسيكية، وصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة ومكسيكو، إلى 123 مليون دولار، نهاية العام الماضي، مقارنة 400 مليون فى 2007، بتراجع قدره %69، مشيرة إلى أن حجم الصادرات المكسيسكية بلغ 52 مليون بينما بلغت وارداتها 71 مليونًا.



قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية: سجلت 25 شركة مصرية فى المكسيك خلال الفترة ما بين يناير 1999 ويونيو 2017، وتبلغ استثماراتها 0.3 مليون دولار موزعة فى قطاعات كالفنادق والمطاعم والتعدين، بينما أبرز الشركات المكسيكية العاملة فى مصر فتتمثل في «سيمكس» و«كيدزانيا».



أوضح المدير العام لهيئة «برومكسيسكو» للاستثمار والتجارة فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن مجلس الأعمال المصري المكسيكي الذى أعلن عن تشكيله الثلاثاء، يتكون من رجال أعمال من المكسيك ومصر، الراغبين فى تعزيز حجم استثماراتهم بأسواق البلدين، معولاً على قدرة المجلس للارتقاء بفرص التعاون المشتركة من خلال توفير المعلومات عن بيئة الأعمال.



أشار إلى أن هيئة «بروميكسيكان» ستكون عضواً بالمجلس أيضاً، لافتا إلى أنه من بين الشركات المكسيكية الأعضاء «سيمكس» و«كيدزانيا» و«سوكارنى».

توقع أن تحقق مصر نموأً اقتصادياً قوياً فى الفترة المقبلة، وأن تكون قادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما لديها من مناخ أعمال جيد واقتصاد مفتوح.