البيروقراطية ومشاكل العمالة تحد من الآثار الإيجابية للإصلاح

طارق الخولى

■ الخولى: قانونا الاستثمار والشركات من بين التشريعات التى حفزت المستثمرين

■ الشاعر: الحاجة لشراكة اقتصادية قوية مع المؤسسات الدولية ليستعيد الاقتصاد عافيته

■ سهر الدماطى: السياسة النقدية أدت لانخفاض معدلات التضخم



سمر السيد



أكد المشاركون فى المؤتمر السنوى الثالث، الذى نظمته شركة جلوبال تريد ماترز، الثلاثاء، تحت شعار «التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر لعام 2018»، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ 2016، سيكون لها انعكاسات واضحة على تحسين مؤشر مصر فى التنافسية العالمية، مشيرين إلى أن هناك حاجة لمعالجة عدد من المشكلات التى ما زالت تواجه مصر، من بينها مشكلة البيروقراطية، وتدريب العمالة لتتلاءم قدراتها مع احتياجات سوق العمل.



قال أشرف نجيب، العضو المنتدب لجلوبال تريد ماترز، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة تهدف إلى رفع ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية مضيفاً أنه تم التركيز على حضور سفير سويسرا لدى القاهرة فعاليات المؤتمر لأن بلاده تحتل المركز الأول فى التنافسية العالمية.



يشار إلى أن مصر تقدمت 15 مركزا فى مؤشر التنافسية لعام 2017-2018 ، لتحتل المركز 100 من بين 137 دولة محققة أفضل أداء لها فى 5 أعوام، لتصبح أفضل الدول العربية تقدما فى التقرير.



وقال عبد الوهاب الغندور، رئيس صندوق تطوير التعليم، إن ما يشهده قطاع التعليم من تطوير الآن لا يستشعره أحد لأنه على هيئة نماذج جيدة فى قطاعى التعليم العالى والفنى، مضيفاً أن معيار شعور الناس بذلك التطوير تعميمه على تلك القطاعات فى الفترة المقبلة.



أضاف أن التحدى الذى يواجه ذلك التطوير يكمن فى تحقيق الاستدامة المالية له بعد تعميمه فى ظل ارتفاع تكلفة التطوير، لافتاً إلى أن ميزانية قطاع التعليم لهذا العام سجلت 91 مليار جنيه منها 71 مليارًا توجه لصالح المرتبات.



أكد أن التطوير يتحقق من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص لسد الفجوة وتحديد احتياجات سوق العمل.



لفت إلى أن هناك شراكة مع إيطاليا وألمانيا فى هذا الإطار، لتطوير قطاع التعليم الفنى بمصر، مشيرا إلى أن هناك 1500 مدرسة فنية فى مصر منها 50 مدرسة فنية فى القطاع الصناعى.



أشار إلى أن حل المشكلات المالية التى تواجه قطاع التعليم بمصر، من خلال 5 خطوات، ضغط النفقات، وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية، ودمج الكيانات التى تقوم بنفس العمل، مع تقييم الخدمة التعليمية القائمة، والجلوس مع القطاع الخاص والصناعة للبدء فى تطوير المدارس.



وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى قدم تضحيات منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحمله أعباء غلاء الأسعار وعدم تحسن الخدمات التى ارتفعت أسعارها.



أضاف أن هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان فى القرارات الاقتصادية التى تتخذ، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية التى تبناها من قبل المجلس لتحفيز المستمرين بدءاً من قانون الاستثمار وقواعد حوكمة الشركات، وغيرها من الإجراءات والقوانين التى تؤدى لإصلاح مناخ الأعمال.



لفت إلى أن جزءًا من دور البرلمان فى الفترة الماضية شمل التسويق والتواصل مع سفراء الدول الأجنبية لتوضيح الإصلاحات التشريعية، وحل مشكلات الشركات الأجنبية.



قال إن مجلس النواب أبرم خلال الفترة الماضية اتفاقيات لتدريب العمالة، مشدداً فى هذا السياق على أنه كان من الضرورى تدريب الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتأهيلهم للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتخصيص 200 مليار جنيه لتلك المشروعات، فى ظل الأهمية الكبيرة لها ومساهمتها فى زيادة معدل النمو.



كان البنك المركزى قد أعلن أوائل 2016 عن تخصيص 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبفائد تبلغ %5.



قال عمر صبور، نائب رئيس مكتب صبور للاستشارات، إن هناك إرادة سياسية قوية وإجراءات فعلية لمواجهة الفساد، غير أن هناك حاجة للعمل على مواجهة مشكلة البيروقراطية التى تواجه رجال الأعمال حالياً.



أضاف أن المستثمر الأجنبى لن يستطيع تحمل البيروقراطية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى عدم توافق العمالة مع متطلبات الشركات، ولفت فى هذا الإطار إلى أن هناك ٤ برتوكولات، وقعها مكتب صبور للاستشارات مع عدد من الجامعات لتدريب الطلبة قبل التخرج وهو برنامج ناجح.



أشار إلى أن قيمة العمل ليست مترسخة بشكل كبير فى المواطن المصرى، وهناك حاجة لتعظيم تلك القيمة لدى الخريجين، لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادى يمكن تنفيذه بمصر، بما لدينا من مؤهلات لذلك ومن ضمنها حجم السوق الكبيرة.



أضاف أنه لمس تحسنًا فى مناخ الاستثمار، وهناك مجهودات بذلت كقانون الاستثمار الذى يعتبر جيدًا.



أكد جمال الشاعر، نائب رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام ، أن برامج القنوات الفضائية لم تناقش بالقدر المطلوب تصريحات النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى ديفيد ليبتون، التى أشاد فيها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.



وقال إن مشكلة مصر قبل الإصلاح الاقتصادى كانت رأسية تتمثل فى غزارة الإنتاج وسوء التوزيع، وهناك الآن رغبة فى الإصلاح، مضيفاً أن ما تحمله الشعب المصرى خلال الفترة الماضية كان صعب.



وقال إنه إذا كانت المؤسسات الدولية تطالب مصر اليوم بالالتزام ببنود برنامج الإصلاح، فإنه يحب على تلك المؤسسات أن تنتبه إلى أنه لا تتحقق الأمور بالأمنيات، وهناك حاجة إلى شراكة اقتصادية قوية ليستعيد الاقتصاد عافيته.



شدد على أهمية أن يؤكد الإعلام على فكرة الإدارة الرشيدة، وبناء المؤسسات واستخدام التكنواوجيا، وإدارة الموارد والدخول فى التنافسية الدولية.



قالت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى سابقا، إن الإصلاح الاقتصادى أدى لوضع منظومة تعويم معترف بها عالميا، كما أصبح المستثمر قادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج.



أضافت أن السياسة النقدية التى اتبعت سليمة وأدت لانخفاض معدلات التضخم، وتوقعت انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بما سيكون له دور فى تحفيز المستثمرين، ويعود إيجابا على زيادة معدلات النمو وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة.



طالبت بإنشاء شركات متخصصة لتبنى أفكار الشباب، وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذا تم فى مصر حاليا ولكن فى نطاق غير مسموع وضيق، غير أن تطوير هذه الفكرة يؤدى إلى إخراج أفكار الشباب للنور.



أشارت إلى أن مصر انتقلت من كونها دولة استهلاكية إلى إنتاجية، وبدأت فى سياسة إحلال المنتج المحلى، بدلا من الأجنبى.