الكهرباء تلغى مناقصة إنشاء وتحديث 14 مركز تحكم

وزير الكهرباء



عمر سالم



قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء مناقصة إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم جرى طرحها نهاية 2017، مع إعادة الطرح قبل نهاية العام.



وأرجع مصدر مسئول بالوزارة التأجيل إلى عدم انتهاء شركات التوزيع التسع من تنفيذ خطة إنشاء الشبكات والمحولات الخاصة بها، باستثمارات تصل لنحو 19 مليار جنيه.



وتأهلت 4 عروض عالمية تضم «سيمنس الألمانية»، و«جنرال إليكتريك الأمريكية»، و«إن أر NR الصينية»، و«شنايدر إليكتريك الفرنسية»، للمنافسة على تنفيذ المشروع، بتكلفة 15 مليار جنيه، وكان من المقرر ترسية العقود نهاية الشهر الجاري.



وتتولى الشركة الفائزة تنفيذ نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.



وأضاف المصدر أنه سيتم إعادة الطرح، على أن تكون الأولوية للعروض والشركات التى تأهلت فى المناقصة التى تم تأجيلها، كما تدرس الوزارة أيضاً، موقف مناقصة الاستشارى الخاص التى طرحت بداية العام الجارى، وتقدم لها 4 شركات عالمية.