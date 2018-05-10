زيادة المخصصات الدستورية بالموازنة لن تتجاوز 50 مليار جنيه

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب



ياسمين فواز



تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، زيادة مخصصات موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمى داخل موازنة العام المالى 2018/2019، بإجمالى لا يتعدى 50 مليار جنيه للقطاعات الثلاثة.



ومن المقرر أن تنتهى اليوم الخميس المهلة المحددة لتسليم التقارير الخاصة بالموازنة من قبل اللجان النوعية فى جميع القطاعات إلى لجنة الخطة، تمهيدا لدراستها وكتابة التقرير النهائى قبل الإدراج فى جدول الجلسة العامة للتصويت عليها.



وبحسب مشروع الموازنة للعام الجديد، بلغت موازنة قطاع الصحة 61،811 مليار جنيه، مقابل 54،923 مليار العام الماضى، و115،667 مليار للتعليم مقابل 107،075 مليار، كما سجل إجمالى الموازنة المقسمة بين التعليم العالى والجامعات 38،5 مليار، و3 مليارات للمعاهد والمراكز البحثية.



ووفقا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تدرس الأخيرة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو «3 - 4» مليارات جنيه، موضحا أنه رغم مطالبة جميع القطاعات بالزيادة، لكن الأهمية تؤول لقطاع الصحة.



وأشار، فى تصريحاته لـ «المال»، إلى استمرار عقد اللجنة لقاءات مع وزراء كل قطاع بحضور ممثلين عن المالية لمناقشة كل موازنة على حدة، مؤكدا أن حسم أى زيادة يكون عقب تسليم جميع اللجان النوعية تقاريرها.



وأوضح أن اللجنة تدرج توصياتها بالزيادة فى تقريرها النهائى الذى يتم عرضه على الجلسة العامة التى تحسم زيادة أى مخصص من عدمه، متوقعا زيادة مخصصات البحث العلمى 10 مليارات جنيه، ومثلها للتعليم.



وقال عمر إن زيادة المخصصات الدستورية الثلاثة لن تتعدى 50 مليار بأى حال، لصعوبة تدبير مبالغ إضافية.



وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، قد أوصت الثلاثاء، بزيادة مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 20 مليار جنيه.



وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه من المقرر أن تقدم وزارة المالية الأسبوع المقبل تصورا تفصيليا للعجز المتوقع فى الموزانة الجديدة حال الاستجابة لمطالب اللجان النوعية، ولمناقشته داخل اللجنة لحسم أمر الزيادات المطلوبة.



وكان خالد عبدالغفار، وزير البحث العلمى، طالب النواب بمراعاة أوضاع المستشفيات الجامعية واحتياجاتها لمزيد من المخصصات المالية داخل الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية والأدوية وخلافه .



وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وخفض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى %8.4 من الناتج المحلى الإجمالي.



وبلغت الفوائد بمشروع الموازنة العامة 541،305 مليار جنيه، مقابل 380،986 مليار العام الماضى.