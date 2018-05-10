هبوط أسعار أسهم شركات أوروبية بسبب قرار «ترامب»

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

خالد بدر الدين



هبطت أسعار أسهم العديد من الشركات الأوروبية، ولاسيما التى لها علاقات تجارية وثيقة مع إيران، ومنها الشركات الفرنسية بيجو سيتروين، ورينو لصناعة السيارات، وتوتال للبترول، وسيمنز الألمانية، وكونسورتيوم إيرباص الأوروبى، وذلك على خلفية انسحاب الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيراني، وتهديده بإعادة فرض عقوبات من جديد على حكومة طهران.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة بيجو ستروين هبطت بحوالى 1.5% خلال تعاملات أمس فى بورصة باريس، وكذلك أسعار أسهم منافستها شركة رينو بأكثر من 0.4% المئة فى المعاملات المبكرة بسبب استثماراتهما فى إيران.



وانخفضت أيضًا أسعار أسهم كونسورتيوم إيرباص بحوالى 1.1%، ولكن مجموعة توتال النفطية التى لها أعمال فى إيران زادت 0.7% مع صعود أسعار النفط بعد قرار ترامب، وكذلك أسعار أسهم شركة سيمنس زادت بحوالى 4.2%، بعد أن رفعت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله؛ ما طغى على مخاوف انكشافها على إيران.



وأعلنت شركة بيجو سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات، أمس الأربعاء، أنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبى موقفًا مشتركًا بشأن إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى مع طهران.



وقال متحدث باسم الشركة إنها مثل بقية الشركات التى ستتأثر بقرار ترامب، كما تتابع تطورات الوضع، وتترقب أيضًا الموقف الرسمى للاتحاد الأوروبى فى هذه القضية، وتأمل فى أن يكون موقف الاتحاد الأوروبى بخصوص إيران موحدًا.