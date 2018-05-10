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سيـــاســة
إطلاق صواريخ من سوريا على مواقع إسرائيلية بالجولان
الخميس 10 مايو 2018 01:05 ص
هضبة الجولان السورية
أخر الأخبار
هضبة الجولان السورية
وكالات
أطلقت فصائل مسلحة سورية، اليوم الخميس، صواريخ على مواقع إسرائيلية في الجولان.
وحملت إسرائيل إيران مسؤولية إطلاق صواريخ على الجولان من سوريا.
وقال الجيش إنه تم استهداف عدة قواعد، فيما تم اعتراض بعض الصواريخ.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.
وأضاف أن إسرائيل اعترضت "بعضا" من الصواريخ وأنه لا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، وأن التلفيات التي لحقت بالمواقع الإسرائيلية "محدودة".
هذا ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في منطقة مرتفعات الجولان عدة مرات.
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