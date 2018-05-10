476 مليون جنيه زيادة بميزانية «مطروح» العام المقبل

علاء أبو زيد محافظ مطروح 22

معتز محمود



نجحت محافظة مطروح فى الحصول على زيادة فى التمويل الحكومى لخطتها الاستثمارية الشاملة 2018/2019 للعام المالى المقبل وفقاً لمصادر مُطلعة من داخل محافظة مطروح.



وأوضحت المصادر أن التمويل الحكومي في خطة العام القادم تبلغ 1.2 مليار جنيه بزيادة عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 476 مليون جنيه بنسبة 176%.



وأشارت المصادر إلى أن الخطة الشاملة موزعة على عدد 14 مديرية وهيئة تابعة للوزارات بالمحافظة، منها الاهتمام بقطاع الصحة ودعمه بمبلغ 90 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى الماضى 2017 /2018 16 مليون جنيه بنسبة 122%.



ولفتت المصادر إلى أن قطاع التعليم ضمن الخطه وتم دعمه بمبلغ 221 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى الماضى 90 مليون جنيه بنسبة 169%، بالإضافة إلي ديوان عام المحافظة ومراكز المدن، حيث بلغ التمويل الذاتي إلى 983 مليون جنيه بزيادة عن خطة العام المالي 2017/2018 بمبلغ 133 مليون جنيه بنسبة 116%.



وأكدت أن إجمالى الخطة الاستثمارية الشاملة 2018/2019 للمحافظة تبلغ 2.1 مليار جنيه بزيادة عن خطة العام المالي 2017/2018 بمبلغ 610 ملايين جنيه بنسبة 140%.



يذكر أن الخطة الاستثمارية بمطروح وصلت إلى مليار و350 ألف جنيه العام المالى الماضى 2017/2018 كأكبر خطة استثمارية بين محافظات مصر، تم تنفيذها بنسبة 100% فى توقيتاتها المحددة.



من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن ثقة الدولة والقيادة السياسية في مقومات المحافظة الاستثمارية بإقامة المشروعات القومية هي التي أدت إلى زيادة الخطة الاستثمارية.



وأضاف أبو زيد بأن المحافظة يجري بها مشروعات إحلال وتجديد الصرف الصحي ومياه الشرب، وعمل شبكة مياه للأمطار، وذلك للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية.

