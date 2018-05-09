«الصحة» تنشئ إدارة مميكنة لمتابعة قوائم الانتظار

وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء

أحمد صبرى



وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بإنشاء ادارة جديدة مميكنة تكون تبعيتها لقطاع مكتب الوزير لمتابعة قوائم الانتظار لعمليات جراحة القلب وعمليات المفاصل الصناعية وزراعة القوقعة والرمد، بجميع مستشفيات الجمهورية، مؤكدا أن هذه الإدارة ستعمل على إنهاء قوائم الانتظار فى تلك التخصصات.



جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، بالدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التامين الصحى، والدكتور أحمد محى رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور علاء عوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور هانى نصر أمين عام هئية المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء.



ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الادارة ستشرف عليها الدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، وممثلين عن هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي.



وأشار "مجاهد" إلى أن النظام المميكن بالإدارة الجديدة سيساعد على حصر المستشفيات التي تزيد فيها نسب انتظار المرضى لتوزيعهم على مستشفيات أخرى ذات كثافة أقل، فضلاً عن حصر المستلزمات الطبية المستخدمة فى العمليات ومعرفة أرصدتها لتعويض أى عجز على الفور، وبذلك سيصبح لدى الوزارة نظام عادل فى توزيع المرضى على المستشفيات مما سيسهم بشكل كبير لإنهاء قوائم الانتظار.

