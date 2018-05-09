عمان تنضم لمشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

المال-خاص



أصبحت عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، أول مدينة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تنضم إلى إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف التخطيط والاستثمار في التنمية المستقبلية الخضراء للمدن.



وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم خلال الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بين أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ومديرة إدارة البنية التحتية للبلديات والبيئة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوزان غورانسون



سيعمل البنك مع أمانة عمان الكبرى على تطوير خطة عمل المدينة الخضراء (GCAP) والمعالجة الاستراتيجية لاحتياجات المدينة للنمو المستدام. وستقوم حكومة النمسا بتمويل هذه الخطة. وتأتي هذه الجهود استكمالاً للإجراءات التي تبنتها العاصمة عمان - وهي عضو في شبكة المدن الأربعين القيادية في مجال الحد من ظاهرة تغير المناخ (C40)- لتحسين بيئة المدينة بشكل ينسجم بالكامل مع الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن.



وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمانحين الدوليين، تهدف خطة عمل المدينة الخضراء (GCAP) إلى معالجة أكثر التحديات إلحاحاً فيما يتعلق بالبيئة وتغيّر المناخ، بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطرق الحضرية والإضاءة، والنقل الحضري، وكفاءة الطاقة في المباني العامة، وذلك من أجل تقليل التلوث المحلي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتعزيز التكيّف مع تغيّر المناخ. وسيتم تطوير أنشطة إطار العمل في عمان بالإشتراك مع أمانة عمان الكبرى ووزارة البيئة في الأردن.



وتشكل هذه المبادرة جزءً من إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يستند إلى خبرة البنك لعقدين من الزمن في الاستثمار في البنية التحتية البلدية والبيئية.



وقد تم الانتهاء من إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان، وتبيليسي، وتيرانا، ويتم إطلاق المزيد من خطط العمل للمدن الخضراء في مينسك (بيلاروسيا)، صوفيا (بلغاريا)، تشيسيناو (مولدوفا)، بلغراد (صربيا)، باتومي (جورجيا)، غيومري (أرمينيا) وزينيكا (البوسنة والهرسك). وقد تم التوقيع على أكثر من خمسة مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون يورو منذ إطلاق إطار العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ومن المتوقع أن تكون عمان أول مدينة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تنضم لهذا المشروع.

