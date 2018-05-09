خسائر 6 بورصات عربية بقيادة السعودية ودبى بعد انسحاب ترامب

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران مما أدى إلى تزايد المخاوف من إتساع نطاق الصراع في اليمن ومناطق أخرى ساخنة في المنطقة.



وقادت السعودية ودبى هبوط البورصات برغم ارتفاع أسعار البترول حيث يمكن أن يؤدي الانسحاب الأمريكي وفرض عقوبات جديدة إلى كبح صادرات إيران - العضو بمنظمة أوبك - من النفط الخام في سوق تشهد نقص الإمدادات بينما صعد مؤشرا بورصتى الكويت وأبوظبى فقط بنسبة طفيفة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 1.7 % ليصل إلى 7878 نقطة ليسجل أدنى مستوى له منذ 15 أبريل الماضى بسبب ضعف المعنويات بعد ورود أنباء بأن الحوثيين حلفاء إيران في اليمن أطلقوا صواريخ باليستية على الرياض مما ساعد على تراجع أسعار السهمين القياديين بنك الراجحي والبنك الأهلي التجاري 2.3 % و 2.2 % على الترتيب



كما انخفض سعر سهم مجموعة سامبا المالية 2.8 % .



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 2 % ليسجل 2890 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 4.9 % وانخفض سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 % وسعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 % وخسر سعر سهم شركة داماك العقارية 2.2 % بفعل جني واضح للأرباح.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.9 % لينزل إلى حوالى 17460 نقطة مع هبوط 29 من 30 سهما مدرجة على قائمته بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض سعره حوالى 2.9 % بينما كان سهم جلوبال تليكوم الرابح الوحيد بصعود سعره 2.4 % .



ونزل مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.5 % ليصل إلى حوالى 8824 نقطة و مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليهبط إلى حوالى 4676 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.17 % ليستقر عند 1271 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 4487 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 4790 نقطة.

