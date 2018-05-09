شنايدر إليكتريك تطلق جهاز Easergy P3 لتدعيم شبكات الكهرباء بمصر

شنايدر اليكتريك مصر

عمر سالم



أعلنت شنايدر إليكتريك، الشركة الرائدة عالميا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن إطلاق جهاز الحماية Easergy P3 الحديث لمهمات ومعدات شبكات توزيع الجهد المتوسط، وذلك في إطار تدعيم شبكات الكهرباء في مصر بواحدة من مجموعة الحلول الحديثة التي تعمل على تحسين الأمن التشغيلي وسلامة الموظفين وزيادة التحكم في مهمات الجهد المتوسط.



ويعتبر جهاز Easergy P3 أحدث جهاز حماية من شنايدر إليكتريك لجميع تطبيقات الجهد المتوسط والذي تم تصميمه لتحقيق كفاءة لا مثيل لها وتقوية الاتصال وتعزيز السلامة في قطاعات الكهرباء والإسكان والمباني الحديثة لضمان أقصى درجات الحماية للأصول والموظفين بالشركات



ويعد Easergy P3 نقله نوعية في أجهزة الحماية والتحكم في معدات الجهد المتوسط، المصممة لتبسيط عملية الاتصال، كما يوفر نظامًا للأمن الإلكتروني الذي يضمن الحماية من اي هجمات الكترونية في جميع أنواع الأعمال والصناعات



كما أطلقت الشركة مجموعة من الحلول الرقمية التي تدعم منصة برمجيات EcoStruxure، وهي نظام مفتوح قابل للتشغيل متعدد الأطراف ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء ويقدم حلولاً صناعية متكاملة و التي تستغل التقدم في تقنيات انترنت الاشياء، التنقل، الاستشعار، التقنيات السحابية، التحليلات والأمن الإلكتروني لتقديم الإبتكار علي كل المستويات.



وقال المهندس خالد كامل، نائب رئيس شنايدر إليكتريك لقطاع الطاقة لمصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي خلال حفل إطلاق الجهاز الجديد "في ظل ما يشهده قطاع الطاقة من تطور سريع، أن هذه التقنية المبتكرة في جهاز Easergy P3 تضع معيارًا جديدًا للقوة والمرونة في إدارة الحماية الكهربائية الحديثة وإدارة التوزيع".



يتميز Easergy P3 بالبساطة في الدمج والتشغيل حيث يعزز السلامة ويوفر الحماية المدمجة في جهاز واحد سهل الأستخدام، بداية من اختيار المنتج الجاهز ووصولا إلى التركيب والتكوين.



