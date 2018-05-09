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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: استلام 2.3 مليون طن قمح من المزارعين
الأربعاء 09 مايو 2018 08:31 م
قمح
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قمح
بقيمة 9 مليارات جنيه
تغطية محمد مجدي
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام 2.3 مليون طن قمح من المزارعين وذلك منذ بداية موسم الحصاد في 15 أبريل، وحتي اليوم الأربعاء 9 مايو.
وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان، إنه تم صرف 9 مليارات جنيه للمزارعين.
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