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نقل وملاحة
القابضة للنقل البحرى تستقبل رمضان بزيادة عدد أتوبيسات الركاب
الأربعاء 09 مايو 2018 07:40 م
مبيعات أتوبيسات مرسيدس
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مبيعات أتوبيسات مرسيدس
المال ـ خاص:
أعلن اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حالة الطوارىء استعدادا بحلول شهر رمضان المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، "الصعيد للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا للنقل والسياحة".
وأشار فى بيان للشركة القابضة حصلت "المال"، على نسخه منه، إلى أن هذا ياتى تزامناً مع دخول عدد 265 أتوبيسا جديدا من أحدث الماركات العالمية بتكلفة استثمارية 460 مليون جنيهاً لمواجهه ضغط الركاب خلال فترة اجازة العيد وذلك دعماً للخطوط التى يوجد إقبالا كبيرا عليها مع توفير وسائل انتقال للمواطنين بأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية.
وِوجه رئيس الشركة القابضة بإنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد اضافية للعمل على مداراليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة.
وأصدر تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض السيارات احتياطى بجميع فروع التشغيل لدفعها فى حالة وجود تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن مع وضع خطة عاجلة للصيانة والإصلاح لرفع كفاءة الأسطول الفنية والتشغيلية وأيضاً يتم دفع سيارات نجدة مجهزة مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة أجازة العيد للتأكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات فى حينها مع اعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالاحداث الهامة .
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