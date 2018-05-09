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سيـــاســة
أطباء مصر تدعو أعضاءها لحضور العمومية الطارئة الجمعة
الأربعاء 09 مايو 2018 04:48 م
نقابة الأطباء
أخر الأخبار
نقابة الأطباء
رحاب صبحى
أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة والتى تعقد الجمعة المقبل، ستناقش 3 موضوعات هامة.
وأوضحت أن الموضوع الأول والتى ستناقشه الجمعية هو و دعم الطبيب محمد حسن طبيب العاشر من رمضان.
وأضافت مينا أن الموضوع الثاني فهو مناقشة الإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه من يدعون إنهم إخصائيون العلوم الطبية وهو لقب لايمنح إلا للاطباء ومنحه لغيرهم سيؤدى إلى الفوضى فى ممارسة المهنة.
واستكملت "أما آخر الموضوعات والتى ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة هو التعسف ضد الأطباء".
ودعت مينا أطباء مصر إلى اتخاذ موقف لحماية مهنتهم وانفسهم اثناء ممارسة المهنة وحماية مرضاهم وذلك بحضور الجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة.
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