إسماعيل يبحث مع رئيس أدنوك زيادة الاستثمارات الإماراتية

المال- خاص



استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور، سلطان الجابر ـ وزير الدولة الإماراتي، ورئيس شركة أدنوك، بحضور سفير الامارات لدى القاهرة.



ووفق بيان لمجلس الوزراء، رحب إسماعيل، بالوزير الاماراتي، مؤكداً على عمق العلاقات المتميزة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور الدائم بشأن القضايا الإقليمية، ودعم التعاون الثنائي.



من جانبه نقل الوزير الإماراتي تحيات وتقدير القيادة والشعب الإماراتي لمصر قيادة وشعباً، مشيراً إلى حرص القيادة في دولة الامارات على المساهمة في دفع العلاقات التي تربطها بمصر، لاسيما في المجال الاقتصادي.



وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز، والمقترحات الخاصة بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات والغاز المسال



وأوضح البيان أن المباحثات في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بهذا القطاع الذي يعد قاطرة لتوفير متطلبات الصناعة، ودفع النمو في مختلف قطاعات التنمية، ورغبة دولة الإمارات الشقيقة في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر