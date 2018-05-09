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كورنيش جديد جنوب بورسعيد بطول ٦٠٠ متر
الأربعاء 09 مايو 2018 03:32 م
كورنيش جديد جنوب بورسعيد بطول ٦٠٠ متر
أخر الأخبار
كورنيش جديد جنوب بورسعيد بطول ٦٠٠ متر
أمانى العزازى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير العمل في إنشاء الكورنيش الجديد المزمع إقامته على قناة الاتصال، والذي يدعم الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالسوق الجديد للملابس المستعملة المقرر نقله إلى المنطقة المجاورة للكورنيش.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر في إنشاء الكورنيش والبالغ طوله حوالي 3 كيلو متر.
أوضح أنه سيتم إنشاءه على مرحلتين الأولي بطول 600 متر والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله
ومن المنتظر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى قبل افتتاح سوق الملابس الجديد في فبراير من العام القادم.
ويضم الكورنيش الجديد عددا من الخدمات التي تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها وسيضيف إلى بورسعيد منطقة سياحية جديدة لأول مرة.
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