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بورصة وشركات
جهينة تعتزم زيادة أسعار منتجاتها من العصائر والألبان
الأربعاء 09 مايو 2018 03:20 م
ألبان جهينة
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ألبان جهينة
منى عبدالباري
تخطط شركة جهينة للصناعات الغذائية لزيادة أسعار منتجاتها من العصائر والألبان العام الحالي لدعم هوامش أرباحها، وذلك في ضوء التحسن الذي أظهرته نتائج الشركة في الربع الأول من العام الحالي.
وترى إدارة جهينة وجود فرص لرفع أسعار منتجاتها من الألبان، والعصائر العام الحالي، مع مواصلتها العمل على خطط خفض التكلفة بهدف تحسين هوامش ربحيتها "، وفقا لتقرير بحثي صدر عن بنك الاستثمار فاروس استند لما ورد فيه إلى مكالمة هاتفية مع مسؤولي الشركة.
ونقل بنك الاستثمار في تقريره عن الشركة توقعاتها استمرار تحسن المبيعات مع قدوم شهر رمضان، والذي يعقبه مباشرة موسم الصيف، بدعم تحسن قوى الطلب والتي ظهرت بوضوح في نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وكانت إيرادات جهينة المجمعة زادت بـ 21% في الربع الأول من 2018 لتصل إلى 1.553 مليار جنيه، كما سجل صافي أرباح الشركة نمو 39% إلى 81 مليون جنيه.
و كان المساهم الأكبر في إيرادات الشركة قطاع الألبان بقيمة 791 مليون جنيه، بزيادة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما سجلت مبيعات العصائر 285 مليون جنيه، بزيادة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.
وأرجعت جهينة ربحيتها في الربع الأول من العام الحالي إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض حجم الديون البنكية، كما أكدت على توقعاتها في تحقيق خططها البيعية.
ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الأول من 2018، فقد تراجعت المصروفات التمويلية إلى 77.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 84.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام 2017.
"وتتوقع جهينة أيضا مبيعات قوية لمنتجاتها من الجبن العام الحالي -لم تُدرج في قوائم الربع الأول- حيث تخطط الشركة لتصبح من أكبر اللاعبين في سوق الجبن محليا"، وفقا لتقرير فاروس.
وكانت جهينة أعلنت في ديسمبر 2017 بدء إنتاج جبن "بوك" الفيتا، في إطار شراكتها مع شركة "أرلا فودز" الأوروبية، مستهدفة مبيعات بنحو 4 مليارات جنيه سنويا.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق تداولات أمس الثلاثاء سجل سهم الشركة ارتفاعا إجماليا نسبته 29% من 10.53 جنيه إلى 13.59 جنيه.
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