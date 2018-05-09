عصام شيحة لأبو القمصان: اعرضي مشروع قانونك ولا تنتقدي غيرك

ياسمين فواز



قال عصام شيحة المحامي بالنقض لنهاد أبو القمصان أثناء مهاجمتها لمشروع قانون الوفد ومشروع النائبة عبلة الهواري إنه جاء للمناقشة والتعليق على 3 قوانين مضيفا: "من غير المقبول أن تكوني متقدمة بمشروع قانون وتقومين بمهاجمة مشاريع القوانين الأخرى".

جاء ذلك أثناء فعاليات الندوة التي يقيمها الاتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ومنظمة الشعوب الأفريقية الآسيوية لمناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة.



