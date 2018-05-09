بقلم رجائى عطية: ابن رشد 4

-2 نكبته وأسبابهايحتاج استقصاء كل «مصادرة» فكرية أو دينية- يحتاج للبحث عن سببين: أحدهما معلن والآخر مضمر.. وكثيرًا ما يكون للمصادرة أو النكبة سبب كامن مضمر غير سببها الظاهر، وغالبًا ما يدور السبب المضمر على بواعث شخصية أو سياسية تهـم ذوى السلطان.لقد نُكب بشار بن برد ولم يُنكب مطيع بن إياس، مع أن كليهما كان يتزندق ويهرف فى أمور الزندقة بما لا يعرف. ولكن بشارًا هَجَا الخليفة، ولم يقترف مطيع هذه الحماقة، فنجا مطيع وهلك بشار.ولم يكن ابن رشد أول من شرح كتب الأقدمين، فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها، وإنْ لم يتوسع مثل توسعه، ولكن ابن باجة كان يحسن مصاحبة السلطـان، ولـم يكـن ابن رشد يحسن هذه الصناعة، فَنُكب ابن رشد ولم يُنكب ابن باجة.وقد كتب المؤرخون كثيرًا عن اضطهاد اليهود فى دولة الموحدين، وقيل إنهم كانوا يُضطهدون من رؤساء الدولة لمخالفتهم فى الدين، ولكن الخليفة كان يقول إنه لو صح عنده أن تحول من تحولوا منهم إلى الإسلام تحول حقيقى- لتركهم يخالطون المسلمين فى زواجهم وسائر أمورهم، ولكنه تردد فى أمرهم، لأن بعضهم كان على صلة بالإفرنج ضد الدولة الإسلامية، وجاء فى كتاب «بغية الملتمس فى تاريخ أهل الأندلـس» (للضبى: أحمـد بن أحمد بن عميرة المتوفى سنة 599 هـ / 1202 م)- جاء به أنه كان فى صحبة جيش الأذفنش ( ألفونس ملك قشتالة وليون وما جاورهما الذى حارب المسلمين حربًا ضروسًا ) كان فى جيشه تجارٌ من اليهود جاءوا لشراء أسرى المسلمين.فلم يكن اضطهاد هذه الطائفة- آنذاك- للاختلاف فى الدين، ولكن لمّا خامر قادة الدولة من الشك فى مساعيها الخفية ضد الدولة الإسلامية، ومنهم من يُخْشى ضرره إبان القتال. يؤكد انحصار الأمر فى هذا النطاق أن من اليهود من ارتقى مناصب الدولة.ولا يعتقد الأستاذ العقاد أن نكبة ابن رشد كانت شذوذًا من هذه القاعدة فى بعض أسبابها على الأقل إن لم يكن فى جميعها، وقد مَرَّ بنا أن الخليفة المنصور أنكر من ابن رشد مخاطبته إياه بغير كلفة، وأنه ذكره فى كتاب الحيوان باسم «ملك البربر»، فضلاً عن كونه وثيق الصلة بأخى المنصور الذى كان يخشى من منافسته إياه.وبعض هذه الأسباب كافٍ لاستهداف الفيلسوف لغضب المنصور. ولكن أمراء الموحدين كانوا يتحرجون من إيقاع العقاب لأمثال هذه الأسباب، ومن ثم فإن الراجح أنه كانت هناك أسباب أخرى تعلل عقاب ابن رشد بما يرضى ضمير الحاكم ويرضى جمهرة الناس بذريعة مقبولة.ومن هذه الذرائع ما جاء بكتاب «المعجب فى أخبار المغرب» (لابن سعيد المغربى) أن بعض ذوى الشرف سعوا ضد ابن رشد عند أبى يوسف بأنه ظهر بخطه فى روايته عن بعض قدماء الفلاسفة عبارة تقول: فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة.ولكن أبا الوليد رحمه الله أنكر أن هذا خطه، فأمر أمير المؤمنين بلعن صاحب هذا الخط الذى يلعنه الله.ويقول الأستاذ العقاد:«ونحن نعلم اليوم بعد دراسة أساطير اليونان أنهم كانوا يسمون الزهرة ربة الحب، وأنهم أخذوا هذا من البابليين، وأن كلمة فينوس- أى الزهرة- مأخوذة من كلمة بنوت أى بنت، وكانت فاؤها تكتب باء فى بعض الكتب اليونانية القديمة، وأن هذا كله لا يتعدى المجاز كما يقول القائل منهم رب البحر وربة الغاب وربة الغناء وأشباه هذه الأسطورات، ولا يبعد أن الأسطورة قد رويت فى كتب ابن رشد كما نقلها عن اليونان على هذا المثال... أما أن يكون ابن رشد معتقدًا ربوبية الزهرة ربة الحب أو ربة غيره فذلك بعيد، جد بعيد».وقيل فى أسباب النكبة إن حساد ابن رشد دسوا عليه بعضًا من تلاميذه ليملى عليهم شرح الكتب الفلسفية، فشرحها لهم، ولكن الزاعمين زعموا أن هذا الشرح كلامـه ومـا هو بشرح، وأشهدوا على ذلك مائة شاهد ثم رفعوا صحيفتهم إلى الخليفة طالبين عقابه لانحلال عقيدته، فنكبه الخليفة. وألزمه أن ينزوى فى قرية «اليشانة» ( لوسينا ) بجوار قرطبة وبألاَّ يبرحها.والأرجح فى نظر الأستاذ العقاد- إذا صح النبأ وصح حدوثه إبان حرب الإفرنج- أنه هو السبب الذى اتخذ ذريعة للنكبة، فهو يرضى الناس، ويريح ضمير الخليفـة، ويرضـى هواه- وقد نُكِبَ مع ابن رشد طائفة من القضاة والفقهاء وذوى المناصب لا يبعد أن الخليفة قد ظن بهم الظنون.وفى ترجمة الأنصارى لابن رشد، نقل رواية منقولة عن شيخه أبى محمد عبد الكبير، أنه لم يأخذ على «ابن رشد» سوى فلتة واحدة، وهى عظمى الفلتات. أنه حين شاع فى المشرق والأندلس على ألسنة المنجمين- وأزعج الناس جزعًا شديدًا- أن ريحًا عاتية تهب فى يوم كذا وكذا تهلك الناس، وأنه حينما قال الشيخ أبو محمد عبد الكبير أثناء مناقشة الأمر: إنه إن صح أمر هذه الريح فهى ثانية الريح التى أهلك الله تعالى بها قوم عاد، إذْ لم تعرف ريح بعدها يعم إهلاكها.إنبرى له ابن رشد- فيما تزعم الرواية قائلاً: «والله وجود قومِ عَادٍ ما كان حقًّا، فكيف سبب هلاكهم ؟»فأنكر عليه الحاضرون-طبقًا للرواية- هذه الزلة، معتبرين أنها لا تصدر إلاَّ عن صريح الكفر والتكذيب لما جاءت به آيات القرآن.ولكن الأستاذ العقاد يستبعد هذه الرواية، ويستشهد بأنها لم يرد لها ذكر فى سياق اتهام ابن رشد ومحاكمته، ولو كانت صحيحة لما خلا الاتهام من تصيدها، سيما وقد وقعت طبقًا للرواية على مسمع ومشهد كثيرين.ويستغرب الأستاذ العقاد أن تبدر تلك الكلمة من ابن رشد مع التزامه لشعائر الدين قبل النكبة وبعدها، ولم يسع كاتب منشور حرمان ابن رشد إلاَّ أن يقر بهذا الالتزام بالشعائر، ولكنه اصطنع الدخول فى النوايا، وقال: «إنهم يوافقون الأمة فى ظاهرهم وزيهم ولسانهم ويخالفونهم بباطنهم وغيهم وبهتانهم» ؟!ويدمغ اصطناع الدخول فى النوايا، أنه لو كان هذا الادعاء صحيحًا، لكان المدعى عليه أحرص على الرياء وإخفاء نواياه حتى يأمن الشك فى أمره !على أن التمحل باسم الدين لم يكن بالنادر فى ذلك الزمن فيما يقول الأستاذ العقاد، ويقول إنه عرف شواهد ذلك مكتوبة فى كلام رجل من أهل العلم كالفتح بن خاقان صاحب «قلائد العقيان ومحاسن الأعيان».فقد قال الفتح عن ابن باجة إبان رضاه عنه: «نور فهم ساطع، وبرهان علم لكل حجة قاطع، تتوجت بعصره الأعصار، وتأرجحت عن طيب ذكره الأمصار».ولكن الفتح حين سخط على «ابن باجة» عاد يقول عنه: «هو رمد عين الدين، ونكد نفوس المهتدين... نظر فى تلك التعاليم وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم، ورفض كتاب الله الحكيم العليم».فإذا جاز هذا من عالم كالفتح بن خاقان فى رجل كابن باجة يحسن مسايـرة النـاس، فلا يُسْتبعد أن يصيب ابن رشد طائفٌ من تلك التهم، سيّما وهو فى تزمته وصدقه للعلم ومكانته العالية- عُرضة لنقمة الكاذبين والحاسدين. !ويشير الأستاذ العقاد فى ختام هذا الفصل إلى أنه لا يعنى أن كتب ابن رشد لم يكن فيها ما يساء فهمه أو ما يفهمه المخالف وينكره، وإنما يعنى أن للنكبة باطنًا غير ظاهرها، وليس من العسير أن نستشفه من مجمل أحواله وأحوال زمانه وأميره.ومن مجمل أحوال الزمن أنه كان زمن العداوات الدينية، وأخطار الحروب مع الإفرنج على أشدها، واشتهر أن ابن رشد كان مصادقًا لأخى الخليفة الذى يخشى منافسته، فى زمن كانت المنافسة على الملك حربًا ضروسًا.أما عفو الخليفة عن ابن رشد، فليس تفسيره بالعسير. فقد عفا عنه عقب عودته من الأندلس إلى مراكش، وبعد زوال الغاشية ووضوح الحقيقة فى ظنونه بأخيه وجلساء أخيه، وقد قيل عن الخليفة إنه أقبل حينذاك إقبالاً كثيرًا على الفلسفة التى تجنبها حينًا، فإذا وافق ذلك شفاعة الشافعين فى الحكيم المغضوب عليه، وضح سر النكبة وسر العفو، دون أن يكون ذلك غريبًا غير مألوف من خلائق الملوك وخلائق الدهماء مع الحكماء والفضلاء.www. ragai2009.com