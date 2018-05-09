الخطة والموازنة تؤجل مناقشات الضريبة العقارية على المصانع

عمال المصانع 88



■ عارف: تحقق ازدواجا ضريبيا غير مبرر

■ محمد فؤاد: أجندة اللجنة تقتصر حتى يونيو المقبل.. على مشروع الموازنة



عصام عميرة



قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكريا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، لحين البت فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2018-2019.



وأكد النائب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ«المال» أن التأجيل يرجع الى انشغال المجلس ولجنة الخطة والموازنة بأجندة أعمال مكثفة، موضحاً أن المصنعين يسددون الضريبة فى صور أخرى مثل القيمة المضافة وضريبة الارباح التجارية.



وكان زكريا قد تقدم بمشروع قانون بشأن إعفاء المصانع العاملة من الضرائب العقارية ومضاعفاتها على المصانع المغلقة والمتوقفة، بحث يكون سعر الضريبة %20 من القيمة الايجارية للمنشآت الصناعية غير الرسمية.



وفى سياق متصل، توقع النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مناقشة مشروع الموازنة سوف تستمر حتى يونيو المقبل، لافتا إلى أن اجندة أعمال اللجنة تقتصر على مشروع الموازنة فقط ولا تتضمن أى قوانين أخرى.



من جانبة، أكد محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية أن هناك مناقشات مكثفة مع وزارة المالية لبحث الضريبة العقارية المفروضة حاليا على المصانع، مشيراً إلى أنه من المقرر مناقشة الأمر فى الجلسة العامة للبرلمان.



وطالب محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، بسرعة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، موضحا أنها تسببت فى اغلاق عدد من المصانع وتتنافى مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار والقوة التى خرج بها قانون الاستثمار مؤخراً.



ولفت الجبالى إلى أن نجاح الخريطة الاستثمارية يحتاج إلى مناخ مشجع للعمل من خلال تبسيط الاجراءات وتقديم حوافز مالية واعفاءات للمستثمرين وليس تكبيل الصناع بمزيد من الديون نظرا لارتفاع المواد الخام ومكونات الصناعة.



وفى سياق متصل، يرى الدكتور سميرعارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أن ملف الضريبة العقارية من الملفات التى تهم كثيرا المصنعين، وان الموضوع مازال يدرس فى مجلس النواب.



وأكد «عارف» أن هناك عددا من المصانع اغلقت بسبب تلك الضريبة وان المصانع تسدد ضريبة على الارباح التجارية والصناعية، الامر الذى يجعل من فرض ضريبة عقارية «ازدواجا ضريبيا» غير مبرر وزيادة فى التكاليف على الصناعة.