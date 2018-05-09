دالتكس تعتزم ضخ 200 مليون جنيه استثمارات

زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا



المال ـ خاص



تعتزم شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أعلن عنه هشام النجار الرئيس التنفيذى للشركة.



جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى منذ أيام، تهدف لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات فى المجموعة والمالكات المزارع الصغيرة .



وأضاف النجار، لـ«المال»، أن المجموعة حصلت على 1500 فدان ضمن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان، لافتاً إلى أن إجمالى المساحات التى تستثمر فيها المجموعة تصل إلى 40 ألف فدان حتى الآن .



وقال إن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى من المتوقع أن يحقق نتائج طيبة الفترة المقبلة، خاصة فى منطقتى الفرافرة والمغرة كما أن المشروع، يساهم فى دمج صغار المزارعين فى الاقتصاد المحلي.



وتعتبر «دالتكس» أكبر شركة منتجة ومصدرة للبطاطس المصرية، وتستحوذ على نصيب الأسد فى تصديرها للدول الخارجية، أبرزها الاتحاد الأوروبى والخليج بنسبة %40 من حجم الصادرات المصرية. وتأسست المجموعة عام 1964 وتدير حاليا مزارع فى 12 منطقة فى مختلف أنحاء الجمهورية وتقوم بتسويق منتجاتها فى نحو 60 دولة حول العالم .