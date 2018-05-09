EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
دالتكس تعتزم ضخ 200 مليون جنيه استثمارات
الأربعاء 09 مايو 2018 01:58 م
زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
دالتكس: سنسجل في الحجر الزراعي خلال أسبوع
دالتكس تستثمر 130 مليون جنيه فى الاستصلاح وخطوط التعبئة
النجار: «دالتكس» تضخ 300 مليون جنيه لاستصلاح 15 ألف فدان
زراعة 3 آلاف فدان أقطان غرب المنيا
المال ـ خاص
تعتزم شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أعلن عنه هشام النجار الرئيس التنفيذى للشركة.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى منذ أيام، تهدف لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات فى المجموعة والمالكات المزارع الصغيرة .
وأضاف النجار، لـ«المال»، أن المجموعة حصلت على 1500 فدان ضمن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان، لافتاً إلى أن إجمالى المساحات التى تستثمر فيها المجموعة تصل إلى 40 ألف فدان حتى الآن .
وقال إن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى من المتوقع أن يحقق نتائج طيبة الفترة المقبلة، خاصة فى منطقتى الفرافرة والمغرة كما أن المشروع، يساهم فى دمج صغار المزارعين فى الاقتصاد المحلي.
وتعتبر «دالتكس» أكبر شركة منتجة ومصدرة للبطاطس المصرية، وتستحوذ على نصيب الأسد فى تصديرها للدول الخارجية، أبرزها الاتحاد الأوروبى والخليج بنسبة %40 من حجم الصادرات المصرية. وتأسست المجموعة عام 1964 وتدير حاليا مزارع فى 12 منطقة فى مختلف أنحاء الجمهورية وتقوم بتسويق منتجاتها فى نحو 60 دولة حول العالم .
البنك الدولي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا