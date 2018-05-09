وزيرة التخطيط: تكدس مياه التجمع الخامس ليس ذنب الحكومة

دكتورة هالة السعيد

■ السعيد: تعاملنا مع الأزمة أسرع من أمريكا

■ مؤشر مصر فى البنية التحتية ارتفع %20 بفضل مشاريع ما بعد 2014

■ كان يمكن للنظام الحالى الاكتفاء بمحاربة الإرهاب.. لكنه فضل «التنمية المستدامة»

■ نقل التجربة الماليزية فى المشاريع الصغيرة والاستفادة من «كوريا» فى دعم التصدير



أحمد عاشور



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة ليس لها أى ذنب فى تراكم مياه الأمطار التى أغرقت شوارع التجمع الخامس، وأن التعامل مع الأزمة كان أسرع من أمريكا مقارنة بمثل هذه الظروف.



أفادت الوزيرة، أن الاستثمارات التى ضخت فى مشاريع البنية التحتية، من 2014 إلى 2018، ساهمت فى تحسين مؤشر مصر فى البنية التحتية بنسبة %20.



قالت الوزيرة، إن البعض انتقد ضعف البنية التحتية بعد أزمة تراكم المياه فى التجمع الخامس، مشيرة إلى أنه لايمكن إنكار وجود أخطاء، لكنه ليس ذنب الحكومة الحالية، فجميع الإنشاءات الخاصة بالمدينة منذ عدة أعوام، ما عرضه مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء .



تابعت أن الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة المياه، ونجحت فى إنهاءها فى 24 ساعة، حين نجد أن أزمات مماثلة فى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستمر لعدة أيام.



جاء ذلك على هامش اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع 40 شابًا، ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال، التى يقدمها مشروع رواد 2030، بحضور غاده خليل، مديرة المشروع .



أضافت أن مشاريع البنية الأساسية فى خطة التنمية الاقتصادية، تستحوذ على %60 من إجمالى المخصصات المالية، بما يعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين مستوى معيشته، فعلى سبيل المثال تخصيص ما يقرب من 4 مليارات جنيه، لتحويل خطوط الضغط العالى لخطوط أرضية، لا سيما أنها كانت تشكل خطراً على حياة المواطن، كما أن تلك المشاريع تساعد المستثمر على ضخ أموال جديدة فى السوق المصرية، فالمستثمر لا يمكن أن يضع استثمارات دون التأكد من وجود شبكة قوية للطرق والموانئ.



تابعت أن من ضمن التساؤلات التى طرحها صندوق النقد الدولى خلال زيارة الحالية لمصر؛ لماذا لم تنعكس الاستثمارات الخاصة على هيكل الاستثمارات الكلية؟ موضحة أنها أجابت على ممثلى الصندوق بأن الفترة من 2011 إلى 2014 شهدت توقف كامل لمشاريع القطاع الخاص والعام، ما أضعف البنية التحتية وسط نمو ملحوظ للسكان.



وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب، تستهدف إنتاج مايقرب من 750 ألف فرصة عمل، خلال العام الجارى ترتفع إلى 800 ألف العام المقبل، ثم 870 ألفًا نهاية خطة قصيرة الأجل الممتدة حتى 2022.



وشبهت وزيرة التخطيط عمليات الإصلاح الاقتصادى بسائق السيارة الذى يقود باقصى سرعته ثم يتوقف فجأة، ما يؤدى إلى كوارث وحوادث فى الطريق.



وتابعت أن اجتماعات صندوق النقد استعرضت تجارب الدول فى الإصلاح الاقتصادى، مع تسليط الضوء على التجربة الكورية التى قامت بدعم التصدير، مشيرة إلى أن القطاع الصناعى فى مصر ساهم بنسبة %17، فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى %20 العام المالى المقبل.



ذكرت الوزيرة أن إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تركز على القطاعات التى تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، مثل التكتولوجيا، والغزل، والنسيح، وفى نفس الوقت توفير فرص عمل كبيرة للشباب، وبالتوازى مع تقليص فاتورة الواردات.



تابعت أنه فى إطار دعم إستراتيجية وزارة الصناعة، رصدت ما يقرب من 4.5 مليار جنيه، للمناطق الصناعية، والعمل على استحاث نظم التجمعات الصناعية وربطها بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأضافت أنه تم الحديث عن التجربة الماليزية الرائدة، التى اعتمدت بشكل أساسى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لقيادة النمو مضيفة أنها سبق لها الاطلاع الكامل على تلك التجربة، خلال عملها فى المعهد المصرفى، والاستعانة بالطريقة الماليزية فى تعريف تلك المشاريع ووضع الإطار المؤسسى لها.



ذكرت أن أكبر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، أن معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى، التى تتراوح بين 5.2 و5.3% تفوق التوقعات التى وضعها صندوق النقد الدولى عند %4.8.



اعتبرت أن قدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى، وزيادة الانفاق على الاستثمار، بالرغم من خطتها للتخلص من عجز الموازنة، أكبر إنجاز مشيرة إلى أن الفضل يعود لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى زيادة معدلات الاستثمار بنسبة %46، خلال العام الجارى، كما أن المخصصات المالية للأقاليم ارتفعت بنسبة %80، الأمر الذى لا يمكن توقعه ليس كوزيرة فى الحكومة ولكن كأستاذ اقتصاد «على حد قولها».



تابعت الوزيرة أن مصر كان يمكنها وسط التحديات الإقليمية والداخلية، أن تكتفى بمحاربة الإرهاب، لكنها اختارت أن تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وكسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية من خلال تنفيذ برنامج إصلاحى.