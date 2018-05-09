هواوي تجري المسح البحري لمشروع PEACE

البحر المتوسط

محمود جمال



أعلنت شركة هواوي مارين عن إجراء المسح البحري لمشروعها PEACE (باكستان وشرق إفريقيا للربط بأوروبا).



وسوف يربط نظام الكابل البحري PEACE باكستان ، وجيبوتي ، وكينيا ، ومصر ، ودول أخرى على طول البحر الأحمر بطول إجمالي للنظام يبلغ 8،800 كم وتم التوقيع على عقد المشروع في نوفمبر 2017 ، ومن المتوقع تسليمه في الربع الرابع من عام 2019.



وتعمل هواوي مارين بالتعاون مع شريكها على المدى الطويل EGS Ltd لإجراء مسح هيدروغرافي وجيوفيزيائي لقاع البحر على طول مسار الكابل المخطط. ووصلت سفينة الاستطلاع المتخصصة التابعة لشركة EGS ، وهي RV Ridley Thomas إلى المنطقة لبدء عمليات المسح البحري.



وقال تشانغ هونغ شيانغ، رئيس قسم المشروعات بشركة هواوي مارين: "لقد وصل تنفيذ مشروع PEACE إلى مرحلة هامة أخرى تمثل اختبارًا لقدراتنا على تنفيذ المشاريع حيث تواصل هواوي مارين تقديم حلول شبكات فعالة وعالية الجودة لعملائنا. وسننشر تقنية 200G WDM الخاصة بنا في نظام كابل PEACE حيث ستدعم التطور السريع للاقتصاد الإقليمي لشرق أفريقيا وتسهل الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ".



وقال كريس ويلش، الرئيس التنفيذي لمجموعة EGS Survey: إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في مشروع نظام الكابل البحري PEACE وأن نعمل مرة أخرى بالشراكة مع شركة هواوي مارين حيث تقدم EGS أكثر من 25 عامًا من الخبرة الواسعة في مسح مسار الكابل وتلتزم بأعلى المعايير المهنية، والإسهام في بناء الطريق السريع الجديد للمعلومات ".