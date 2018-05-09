التعليم توضح حقيقة طلب زيادة المخصصات بنحو 62 مليار جنيه

وزارة التربية والتعليم



جهاد سالم وياسمين فواز



كشفت وزارة التربية والتعليم، أن ما أثير بشأن طلبها زيادة المخصصات العام المالى المقبل 62 مليار جنيه، كان مجرد اقتراح تم طرحه خلال الاجتماع بلجنة الخطة والموازنة، وتم تسجيله فى محضر الجلسة، مؤكدة أن الزيادة التى عرضتها على اللجنة هى 28 مليارًا فقط، مضيفة أن الأخيرة أبدت استجابتها للمطلب.



يأتى ذلك توضيحا للبيان الرسمى الذى أعلنته الوزارة، ونص على أنها تقدمت للبرلمان، بطلب زيادة مخصصاتها 28 مليار جنيه، إلا أن المناقشات أسفرت عن زيادة المخصصات 62 مليارا، ما أثار حالة من الجدل، لتنفى اللجنة ذلك فى تصريح لـ«المال».



وتبلغ مخصصات التعليم خلال ميزانية العام المالى 2017 /2018 104 مليارات جنيه.



من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ما صدر عن اللجنة الخطة بخصوص الزيادة المقررة بقيمة 62 مليار جنيه كان مجرد «تعاطف»، وليس موافقة، مشيرا الى أن الرقم مبالغ فيه، ومن الصعب تدبيره.



ونوه بأنه ينتظر حسم قيمة المخصصات الأسبوع المقبل، بعد الاجتماع مع وزير المالية، لتدبير الموارد، لا سيما أن اللجان النوعية لم تسلم تقاريرها بشأن الموازنة حتى الآن.



ولفت عمر إلى أنه حال زيادة مخصصات التعليم، يكون بجزء من المبلغ المطلوب فى ظل احتياج القطاعات الأخرى لرفع مخصصاتها، نافيا عدم دستورية المخصصات الموجهة للتعليم فى الموازنة الجديدة، ومؤكدا توافقها معها.



وذكر بيان وزارة التربية والتعليم، أن طارق شوقى، وزير التعليم، اجتمع بلجنة الخطة والموازنة، بحضور قيادات الوزارة المعنيين، لمناقشة خطة زيادة ميزانية الوزارة إلى 28 مليار جنيه، لإقرار زيادة رواتب المعلمين، وإعطاء حافز خاص لهم فى المنظومة الجديدة، وبناء 30 ألف فصل لمرحلة التعليم الثانوى، فضلا عن شراء التابلت لمراحل التعليم الثانوى الثلاث.