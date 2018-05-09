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اقتصاد وأسواق
رئيس مصلحة جمارك جديد.. عزل أم تكريم؟
الأربعاء 09 مايو 2018 12:34 ص
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي ، وزير المالية
مها أبوودن:
منذ ساعات قليلة، صدر قرار من وزير المالية عمرو الجارحي بتعيين رىيس جديد لمصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدي عبد العزيز رىيس المصلحة الحالي ، الذي لم يمر علي قرار تجديد تعيينه 5أشهر .
أثار القرار المفاجى موجة من الاندهاش داخل مصلحة الجمارك ، فلم يكن في الحسبان ان يختار وزير المالية رىيسا جديدا ، بدلا وخلفا لعبد العزيز ، الذي عاد لتوه من زيارة عمل في المملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية.
ورغم تعيين عبد العزيز مستشارا للوزير لشىون الجمارك ، الا ان البعض اعتبر هذا القرار بمثابة قرار العزل .
رىيس المصلحة الذي اختاره وزير المالية ليخلف عبد العزيز ، ليس ببيعيد عن العمل الجمركي التنفيذي ، لاسيما وانه رىيس احد المواقع الجمركية الساخنة ، فهو جمال عبد العظيم رىيس جمرك بورسعيد.
رىيس المصلحة السابق الدكتور مجدي عبد العزيز نجح في وضع مسودة شبه نهاىية من قانون الجمارك ، والتي أشرف عليها ناىب وزير المالية السابق عمرو المنير بحكم منصبه ، والذي ترك منصبه في مارس الماضي ، ولا يزال منصبه خاليا حتي اللحظة ، وسط تنبؤات بقرب ترشيح أحد المحاسبين لشغره.
عبد العزيز نجح ايضا في وضع قواعد تنفيذية ساهمت في الحد من معدلات التهريب الجمركي ، كما عاون وزارة التجارة في وضع الاسعار الاسترشادية وقرارات ترشيد الاستيراد التي ساهمت في تحسين الميزان التجاري.
وزارة المالية
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