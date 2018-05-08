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بنـــوك
حسن عبد الله : سندة تسعى لتصدر نشاط المتناهى الصغر بمصر
الثلاثاء 08 مايو 2018 10:04 م
حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى
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حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى
أحمد الدسوقى
أكد حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، أن شركة سندة المملوكة للبنك، بالتعاون مع صندوق سند الألمانى، تسعى لتصدر نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر.
وأشار خلال احتفالية إطلاق الشركة الجديدة، إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على أكبر حصة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشركة ستلقى كل الدعم من البنك وصندوق سند لتصدر القطاع.
البنك العربي الأفريقى الدولي
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