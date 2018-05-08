رئيس إيران: أصدرت تعليماتي بالاستعداد لتخصيب اليورانيوم دون قيود

حسن روحاني

روسيا اليوم



قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب تلفزيوني منذ قليل، أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب امريكا منه.



وتابع :"الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق .. الاتفاق النووي اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم انسحاب بلاده من الاتفاقية.



وتابع روحاني :"لكنني أصدرت تعليماتي للمسئولين باتخاذ الخطوات الضرورية للاستعداد لتخصيب اليورانيوم صناعيا دون أي قيود إذا كانت هناك حاجة لذلك في المستقبل".



وأضاف :"سنصبر عدة أسابيع وسنتشاور مع أصدقاءنا وحلفاءنا".



وقال روحاني إن بلاده استعدت بخطة لتأمين العملات الصعبة.



وتابع :"ترامب غير وفي للمعاهدات الدولية .. كان طرفا مشاغبا وخرج من الاتفاق".







