EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رئيس إيران: أصدرت تعليماتي بالاستعداد لتخصيب اليورانيوم دون قيود
الثلاثاء 08 مايو 2018 09:04 م
حسن روحاني
أخر الأخبار
حسن روحاني
روسيا اليوم
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب تلفزيوني منذ قليل، أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب امريكا منه.
وتابع :"الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق .. الاتفاق النووي اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم انسحاب بلاده من الاتفاقية.
وتابع روحاني :"لكنني أصدرت تعليماتي للمسئولين باتخاذ الخطوات الضرورية للاستعداد لتخصيب اليورانيوم صناعيا دون أي قيود إذا كانت هناك حاجة لذلك في المستقبل".
وأضاف :"سنصبر عدة أسابيع وسنتشاور مع أصدقاءنا وحلفاءنا".
وقال روحاني إن بلاده استعدت بخطة لتأمين العملات الصعبة.
وتابع :"ترامب غير وفي للمعاهدات الدولية .. كان طرفا مشاغبا وخرج من الاتفاق".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا