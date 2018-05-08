الكهرباء : خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عبر الشرق والغرب

عمر سالم









قال الدكتور خالد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، إن القطاع يعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًّا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا.





وأكد الدستاوي، خلال كلمته التى يلقيها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فى المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح المعرض الذى تنظمه شركة abb، أنه يتم حاليًّا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000- 3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًّا، من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.





وأضاف أنه يتم حاليًّا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجًا مثالىًّا لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له؛ للانتهاء منه فى الموعد المحدد.





وأشار الدستاوي إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًّا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.





كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية؛ للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا،





الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.



