هبوط معظم البورصات العربية وأول مكسب للقاهرة هذا الأسبوع

خالد بدر الدين





هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة الدوحة و الرياض و أبوظبى بينما حققت بورصة القاهرة وحدها ارتفاعا واضحا بفضل شركة القلعة هولدينجز وشركة جلوبال تيليكوم .





وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة كسب حوالى 1.7 % ليتجاوز 17814 نقطة فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع ليتعافى من هبوط بلغ 2.9 % الأسبوع الماضي بفعل عمليات جني للأرباح.





ومن أكثر الشركات المصرية ارتفاعا اليوم شركة القلعة القابضة التى صعد سعر سهمها أكثر من 9.9 % بعد أن قالت شركة الاستثمار إنها تهدف إلى زيادة ملكيتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير.





وقفز أيضا سعر سهم شركة جلوبال تليكوم بأكثر من 10 % ليتعافى من خسائره مؤخرا وتعرض السهم لضغوط على مدى الشهر السابق بعد أن سحبت شركة فيون مساهم الأغلبية عرضها لشراء بقية الشركة، التي تتخذ من مصر مقرا لها، وقالت في أوائل أبريل الماضى إنها لن تتقدم بعرض آخر.





وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.3 % لينزل إلى حوالى 8870 نقطة بسبب تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 2.5 % بينما انخفض سعر سهم شركة صناعات قطر أكثر من 2 % .





وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.3 % ليصل إلى 8013 نقطة بسبب هبوط سعر سهم شركة زين السعودية 10 % بعد أن تحولت شركة الاتصالات إلى تسجيل خسارة في الربع الأول من العام، حيث فقدت نحو مليوني مشتر.





كما هبط سعر سهم شركة الاتصالات السعودية 1.8 % وخسر أيضا سعر سهم مجموعة صافولا السعودية للمنتجات الغذائية، وهي إحدى الشركات الخليجية القليلة التي لها عمليات رئيسية في إيران بحوالى 0.4 % كما سجلت أسهم الشركة أداء أضعف قليلا من السوق السعودية هذا العام لأسباب من بينها التوترات السياسية مع إيران.





وتراجع أيضا مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1.3 % ليسجل 4479 نقطة وكذلك مؤشر سو ق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.5 % لينزل إلى حوالى 2949 نقطة على الرغم من تلقيه دعما جزئيا من صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية ذي الثقل في البورصة بحوالى 1 % بعد أن سجلت الشركة التي تدير بورصة الإمارة انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام بأكثر من 50 %.





وارتد أيضا مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة متواضعة بلغت 0.4 % لكل منهما لينخفضا إلى 4691 نقطة و 1273 نقطة على الترتيب بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.2 % لينزل إلى حوالى 4786 نقطة.

