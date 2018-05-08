المشاط تجرى مباحثات مع وزيري السياحة بالسودان وسوريا

وكيل البنك المركزي

المال- خاص



التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالسيد محمد أبو زيد مصطفى محمد وزير السياحة والاثار والحياة البرية لدولة السودان.



وذلك على هامش انعقاد اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام فى دورته الرابعة والأربعين والذي تستضيفه وزارة السياحة بمدينة شرم الشيخ خلال يومى ٨ و ٩ مايو الجارى،



وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات وسبل تعزيز التعاون السياحى بين البلدين وخاصة فى مجال التدريب، إلى جانب امكانية تنظيم زيارات متبادلة فى ضوء هذا التعاون.



وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الاهتمام باستثمار وتدريب العامل البشرى يعد ركيزة أساسية لانجاح المنظومة السياحة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة للأشقاء فى السودان.



وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على قوة العلاقات التى تربط بين مصر والسودان عبر التاريخ، مشيرة إلى حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب السودانى فى كافة المجالات ولاسيما فى مجال السياحة.



كما أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنمية السياحة النيلية بين البلدين خاصة بعد توقيع عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحي اسوان/حلفا الشهر الماضي، بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وشركة فرنسية مالكة لإحدى العائمات السياحية



وفى سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع وزير السياحة بدولة سوريا لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وخلال الاجتماع أكدت وزيرة السياحة على أهمية التواصل والتقارب بين الشعوب العربية وخاصة فى تعزيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.



ومن جانبه أعرب وزير السياحة السورى عن تقديره لحسن استقبال مصر واستضافتها للشعب السوري المقيمين منهم والسائحين، مشيرا الى ان بلاده تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة الداخلية في الفترة الحالية نظرا للظروف التي تمر بها بلاده.

