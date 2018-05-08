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طاقة
ABB تستعرض حلولها الرقمية الرائدة لقطاع الصناعة
الثلاثاء 08 مايو 2018 08:14 م
شركة Abb للكهرباء
أخر الأخبار
شركة Abb للكهرباء
عمر سالم
تستعرض شركة ABB خلال معرضها إمكانية دعم الاقتصاد المصري لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المخنلفة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير بول غارنييه سفير سويسرا في مصر، وجان ثسليف سفير السويد بمصر.
قامت شركة ABB الشركة الرائدة في توفير حلول وأنظمة التكنولوجيا المتطورة، والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 90 عامًا بافتتاح معرض ABB Ability لاستعراض عدد من الحلول الرقمية التي تدعم خطط التنمية المستهدفة في مصر بما يتيح الارتقاء بمرافق الدولة وقطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية.
ويضم المعرض مجموعة متميزة من الحلول الرقمية الموجهة لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من الحلول المبتكرة الخاصة بأنظمة التحكم والمراقبة عن بعد، والروبوت الصناعي التعاوني الأكثر تطورًا في العالم لأول مرة في مصر.
تطلق ABB ثمانية منتجات جديدة لقطاعات المرافق والصناعة في السوق المصرية.
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