النقل تشارك بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط

محمود محسن







شارك وفد من وزارة النقل مكون من اللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والسفير محمود علام مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي، في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحري والخدمات اللوجستية، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسلطات موانئ المتوسط، وخبراء في مجال النقل البحري واللوجيستي في المنطقة وتنظمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.





وأكد اللواء مصطفى الديب، مستشار الوزارة للنقل البحري، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر، مكانة البحر المتوسط وموانيه في حركة النقل البحري والأنشطة اللوجيستية على المستوى العالمي، من خلال تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والربط البحري واللوجيستي بوسائل النقل متعددة الوسائط في دول شمال وجنوب المتوسط، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به التعاون اليورومتوسطي من خلال الشراكة القائمة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط كمحفل مهم للتعاون والشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط في العديد من المجالات، ومن أهمِّها مجال النقل.



وأضاف أنه إذا كان هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة للمسئولين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة وهيئة قناة السويس والموانئ التابعة لوزارة النقل للتعرف والتواصل مع أقرانهم في هيئات الموانئ المتوسطية المشارِكة وممثلي المنظمات والمراكز والمؤسسات المهتمة بتطوير صناعة النقل البحري في جميع جوانبها. واستطرد قائلًا: فإننا نحرص على إطلاع ضيوفنا من هذه الجهات على ما أنجزته مصر وعلى رؤية وزارة النقل الاستراتيجية لتطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية ووسائل النقل متعددة الوسائط المرتبطة بها حيث تُولي وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، سواء من ناحية البنية التحتية أو النظم الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ وتطبيق نظم تداول المعلومات إلكترونيًّا.



وأوضح الديب أن الوزارة أعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من الدكتور هشام عرفات وزير النقل تتمثل فى تفعيل دور الموانئ البحرية وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانئنا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، ومن ثم زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.



يضاف إلى ما سبق العمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستويين الإقليمى والعالمى، من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل متعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى)، ومن ثم تحقيق وفرة فى الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الإقتصادية ومراعاة البعد البيئى، والانتهاء من مشروعات تطوير النقل البحري الجارية والبدء في مشروعات حديثة طبقًا لسياسات التطوير في الدولة، وتطوير الموانئ وصيانة البنية الأساسية وتطوير نظام لوجيستي والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانئ واستكمال منظومة الإدارة الإلكترونية والربط بالمجتمع المينائي، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لرفع معدلات الأداء وتقليل معدلات بقاء السفن والبضائع بالموانئ، وتطوير الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متطورة، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وتطوير الأسطول المصرى ورفع حصته من التجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



وأشار الديب إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر بمؤشر الأداء اللوجيستي تأسيسًا على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجيستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية، أي ما يسمى بالـ"Hard-Logistics"، وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية على محاور التنمية، وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة (طرق وسكة حديد ونهري).



