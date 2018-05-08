نظام التعليم الجديد أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى

تتناول برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا يأتي أبرزها نظام التعليم الجديد.

وبحسب ما رصدته "المال"، فأبرز القضايا والأحداث المثارة بالتوك شو الليلة كالتالي:

السبق الصحفى موضوع "مساء dmc"





يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى التاسعة مساءً، ملف السبق الصحفي، ويجيب عن سؤل حول "هل يحطم مصداقية مواقع الأخبار ومن يراجع صحة الخبر قبل النشر؟".

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال، كلا من محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، ومحمد عبدالرحمن رئيس تحرير إعلام دوت أورج.

وفي الفقرة الثانية، يلتقي كمال السينارست عاطف بشاي والناقدة خيرية البشلاوي والمنتج ممدوح شاهين، وهل يمكن وضع قواعد ثابتة للإنتاج الدارمي، وهل نحتاج لتطبيق معايير محددة.

ماراثون خماسى الاحتياجات الخاصة موضوع " مصر النهاردة " على الأولى





تناقش الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الأولى فى العاشرة مساءً، كواليس ماراثون خماسي الاحتياجات الخاصة من القاهرة إلى العين السخنة، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتستضيف الحلقة 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قهروا الإعاقة وقطعوا مسافة تزيد على المائة كيلو متر في 3 أيام.

نظام التعليم الجديد موضوع "90 دقيقة" على المحور





يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً ، أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، في حلقة خاصة عن نظام التعليم الجديد، وذلك في ومن المقرر أن يكشف المتحدث باسم الوزارة التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير التعليم المصري، والنظام الجديد الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما يكشف عن خطة الوزارة الخاصة برفع الوعي لدى المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ والمصريين عامة بالنظام التعليمي الجديد.

كما يجيب عن الأسئلة الشائكة التي تشغل الرأى العام المصري، ومنها: "كيف سيتم تطبيق النظام الجديد؟ وهل النظام الجديد سيقضي على الدروس الخصوصية؟ وهل سيطبق على جميع التلاميذ في جميع المراحل التعليمية؟ وهل يشمل هذا النظام التعليم الخاص أم التعليم الحكومي فقط؟ وهل هذا النظام سيلغي الشهادات الأساسية أم سيبقى عليها؟".