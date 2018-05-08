الرقابة المالية تدرس زيادة رأسمال النصر للملابس والمنسوجات

رجب عز الدين









قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" أودعتها، اليوم الثلاثاء، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وجارٍ فحصه ودراسته.





ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 أبريل الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 407.3 مليون جنيه إلى 507.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه مصرى، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0,2455 سهم لكل مالك سهم واحد أصلى.





وقالت الشركة إن هذه الزيادة ستتم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقدًا وعلى أن يكون الاكتتاب مرحلة واحدة فقط.



