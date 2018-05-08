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بورصة وشركات
رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير وهيكلة شركات الأدوية
الثلاثاء 08 مايو 2018 05:25 م
رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير وهيكلة شركات الأدوية
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رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير وهيكلة شركات الأدوية
المال- خاص
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حضره وزراء الصحة، والعدل، وقطاع الأعمال العام، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد منتصف ابريل الماضي، بشأن تطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلاً في الشركة القابضة للأدوية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريراً تضمن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن في هذا الصدد.
ولفت إلى أن خطة التطوير تدرس نقل بعض المصانع الخاصة بشركات الدواء التابعة لقطاع العام خارج الكتلة السكنية ذات الكثافة العالية، وبناء مصانع حديثة تتناسب مع المعايير العالمية والدولية وتعتمد على أحدث التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الخطة تستهدف أيضاً تحديث شبكة التوزيع المحلية الخاصة بشركتي (المصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية) التابعتين للشركة القابضة للأدوية، وذلك من خلال تطوير أسلوب العمل داخل الشركتين بما يساهم في رفع كفاتهما، وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بهما على مستوى الجمهورية، وتحقيق أعلى درجات الضبط لهذه المنظومة، وذلك باعتبار تلك الشركات هي ذراع الدولة في توفير الأدوية بشكل يغطي احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على دعم الحكومة للنهوض بقطاع صناعة الدواء في مصر، والسعي لتطوير هذا القطاع من خلال استخدام أحدث الاساليب العلمية والنظم التكنولوجية، والاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات تجارة وتوزيع الدواء بما يدعم جهود الدولة لتوفير الدواء للمواطنين
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