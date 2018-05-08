المنصور للدواجن تلغى نشاط انتاج اللقاحات والأدوية البيطرية

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة المنصورة للدواجن أودعتها اليوم الثلاثاء نموذج الإفصاح الخاص بتعديل أغراض الشركة وجارى فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 مايو الجارى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والإتجار فيها.



وقالت الشركة فى وقت لاحق إنها تدرس عروضا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضى بمناطق مختلفة وسيتم معاينتها خلال الأسابيع القادمة.



وأضافت الشركة بيان أمس الإثنين، أنها تقدمت بطلب لوزارة الزراعة لحجز ألفين فدان فى المناطق الجديدة التى خصصتها الوزارة لصناعة الدواجن وجارى الدراسة والمعاينة لهذه الأراضى واستكمال الدراسات المطلوبة من قبل الوزارة.



ومن المقرر تمويل هذه التوسعات من خلال زيادة رأس المال الجارية حاليا من أرباح عام 2017 بعد الانتهاء من إجراءاتها وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.