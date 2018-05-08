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الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل 449 سيارة نقل قادمة من إيطاليا
الثلاثاء 08 مايو 2018 04:59 م
ميناء الاسكندرية
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ميناء الاسكندرية
معتز محمود
وصل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، العبارة "جولي كوارزو على متنها 410 سيارة ملاكي، ماركات مختلفة بالإضافة إلى عدد 39 سيارة نقل قادمة من إيطاليا.
كما استقبل الميناء شحنة قمح تزن 165 ألف طن قمح واردة من روسيا وأوكرانيا على متن 4 سفن هي "ايدر فايف"، و "تي سي فلور" ، و"سي باور" ، و"تريبيزيتزا".
كما يجري تفريغ سفينة محملة بالفحم تزن 79 ألف طن واردة من أوكرانيا.
كما استقبل الميناء السفينة "دياس" علي متنها 65 ألف طن فول صويا قادمة من أمريكا.
من جانبه، وجه اللواء بحري، مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان .
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