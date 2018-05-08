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طاقة
الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة شمسية بأوغندا
الثلاثاء 08 مايو 2018 04:47 م
وزير الكهرباء
أخر الأخبار
وزير الكهرباء
عمر سالم
توقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقد إنشاء محطة شمسية بقدرة 4 ميجاوات فى أوغندا بنظام الخلايا الفوتو فلطية بتكلفة تصل لنحو 5 ملايين دولار.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ "المـال" أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيوقع العقد اليوم فى مقر الاتحادية بحضور الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا.
وأضاف المصدر، أن المحطة ستقوم بتنفيذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبتمويل من المبادرة المصرية للتنمية فى حوض النيل، فى إطار تفعيل علاقات مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وترجمة الاهتمام الحالى المتنامى بالعلاقات مع إفريقيا إلى خطوات ملموسة تحقق المصالح المشتركة.
ووصل الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، فى زيارة لبحث التعاون بين البلدين فى عدد من الملفات المشتركة.
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