أورنج تطلق خدمة عيش مع حماقي

اورنج

المال- خاص



أطلقت شركة أورنج مصر للاتصالات، اليوم الثلاثاء، خدمة جديدة تحت اسم عيش مع حماقي بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك للحلول الرقمية.



وقال أشرف حليم نائب رئيس الشركة إن أورنج أطلقت خدمة عيش مع فنان منذ عام تقريبا مع نجوم آخرين، إلا أن العام الحالي يشهد إضافة بعد جديد عليها هو إمكانيه مقابلة الفنان مباشرة ومشاركته في لعب الرياضة المفضلة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركةه اليوم لإطلاق الخدمة



وأوضح حليم أن سبب اختيار أورنج لحماقي يرجع إلى امتلاكه قاعدة شعبية واسعة.



من حانبه، قال الفنان محمد حماقي، إن الخدمة ستتيح للجمهور حضور كواليس تسجيل الألبومات والفيديو كليب والحفلات الخاصة.