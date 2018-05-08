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نقل وملاحة
خطوات حجز تذكرة سكة حديد من ماكينة TVM
الثلاثاء 08 مايو 2018 03:44 م
هيئة السكك الحديدية
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هيئة السكك الحديدية
مدحت إسماعيل:
أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، أنه فى إطار حرص الهيئة لتوصيل خدماتها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بتقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وأليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى.
وأكدت الهيئة فى بيانها أنه تم البدء فى تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادى والأماكن العامة
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة فى مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتى آليا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلى والبحرى بنظام الفيزا كارت كارت الهيئة المدفوع مقدما والذى يتم إصداره من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية .
وتوضح "المال"، خطوات حجز التذاكر من خلال تلك الماكينات:
- 20 ماكينة قامت السكة الحديد بشرائها كمرحلة أولي
- الماكينات تم وضعها فى المحطات المركزية بالمحافظات والنوادي والمواقع العامة
- أشهر المحافظات الموجود بها ماكينات صرف آلية: أسوان ـ أدفو ـ بني سويف ـ القاهرة ـ سيدي جابر ـ بنها "
- سيتعامل الركاب مع الماكينات مثل تعامله مع الشباك في معرفة القطارات المتاحة، وموعد قيامها، وفئة القطار
- 4 تذاكر أقصى عدد يمكن للركاب حجزه من التذاكر
- الراكب سيقوم بالتوجه إلى ماكينات الحجز الالية ووضع فيزا النبك المملوكة لديه ومن خلالها سيتم خصم قيمة التذكرة
- تذاكر الماكينات مقتصر على قطارات درجات " الأولي والثانية مكيفة، والـvip"
- الحجز قبل انطلاق رحلة القطار بـ 15 يوما
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