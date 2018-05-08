أمان.. أول شركة تدخل رسميا سوق التمويل متناهي الصغر

سهير محمد:



تعلن شركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن دخولها سوق التمويل متناهي الصغر كأول شركة جديدة بعد صدور قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم (114 ) لسنة 2014 وقواعد و معايير ممارسة الشركات لنشاط التمويل رقم 173 لسنة 2014 الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.



واستطاعت الشركة في استيفاء كافة متطلبات الترخيص من سياسات واجراءات ونظم وهياكل تنظيمية، وأسس قوية للبنية الفنية والتكنولوجية، والاتفاق والتعاقد مع شركة من اكبر شركات النظم والبرامج الالكترونية في العالم لتزويدها بنظام الصرف والتحصيل ومتابعة التمويلات المنصرفه لاصحاب المشروعات والاعمال متناهية الصغر والذي سيعد مفاجأة لسوق التمويل متناهي الصغر في مصر.



وأكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية ان الشركة تعتزم بدء نشاطها بعدد (4) فروع لها بمحافظات القاهرة والجيزة والمنصورة واسيوط، تصل الى (55) فرع بنهاية عام 2019. وقد تم تحديد واختيار أماكن مقراتها بالقرب من عملائها المستهدفين وتجهيز تلك المقرات بأفضل الوسائل والادوات التي تضمن تقديم خدماتها لعملائها بالسرعة والسهولة والانجاز اللازمين للحفاظ علي وقت العميل.



وأضاف مغازي أنه سوف يتم زيادة عدد فروع الشركة إلى 150 فرع بعد مرور خمس سنوات، منتشرين بجميع محافظات ومراكز الجمهورية لتقديم خدماتها لعملائها المستهدفين من أرباب الحرف والاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر تتسم تلك الخدمات بالسرعة والمرونة والانجاز سواء اثناء عمليات صرف التمويلات او تحصيلها اومتابعتها بصورة دورية كذلك سهولة وتنوع سبل الدفع الالكتروني لعملائها عند سدادهم لمبالغ الاقساط. كما يتم ربط فروعها آليا بمركزها الريئسي بالشكل الذي يضمن حسن متابعتها لأعمالها علي مدار اليوم.



وقال أحمد الخطيب رئيس قطاع التشغيل والعضو المنتدب بشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة ترتكز فى إستراتيجيتها على جذب مجموعة مختارة من الخبرات المتميزة في مجال التمويل متناهي الصغر كمسئولين ريئسيين وتنفيذين، من أجل بناء نموذج لتمويل عملاء هذا القطاع يتسم بالسرعة والمرونة (الانجاز) والأبتكار بالشكل الذى يتلائم مع طبيعة عملاء القطاع وبما يضمن الحفاظ علي وقت العميل وخفض الاعباء التي يتحملها في الانتقال لمقراتها للسداد، حيث أتاحة شركة أمان أمام عملائها أكثر من وسيلة تيسر سبل سدادهم لاقساط التمويلات المنصرفة لهم.



وأكد الخطيب أن شركة أمان لتمويل المشروعات والأعمال متناهية الصغر" تستخدم أفضل الوسائل التكنولوچية المتطورة في تقديم خدماتها التمويلية لعملائها بما يحقق السرعة والمرونة والأمان لكافة المتعاملين معها من عملاء او شركاء في خططها التمويلية او التوسعية. وقد وضعت الشركة رؤيتها و أهدافها علي اساس من الثقة والابتكار والتطوير والإنجاز في كافة مراحل بناء سياستها التمويلية وإجراءاتها التنفيذية بما يضمن تحقيق الحماية الكاملة لكافة المتعاملين معها ونشر وتعزيز فرص الشمول المالي ومساندة الدولة فى تحقيق برامج التنميه الاجتماعية والاقتصادية".



وتجدر الإشارة بأن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر توفر خدماتها التمويلية لعملائها بأساليب وادوات قائمة علي الابتكار والتطوير المستمر وفهم دائم لاحتياجات السوق وتركز دائما علي العميل وتفهم إحتياجاته وتوفير الخدمات والمنتجات المناسبه له.