هاشتاج جروس يا مرتضى يتصدر تويتر

مرتضى منصور

سمية كمال:



تصدر هاشتاج جروس يا مرتضي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، بعد إعلان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي تولي خالد جلال مسؤولية تدريب الفريق الأبيض الموسم المقبل بدلًا من السويسرى كريستيان جروس.



وتداول المغردون مشجعي نادى الزمالك تغريدات تطالب مرتضي منصور، بالإبقاء علي جروس بعد أن ضرب الزمالك، منافسه الإسماعيلي امس برباعية مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر .



ووصل عدد التغريدات عبر التويتر لأكثر من 42.3 ألف تغريدة.



ومن جانبه علق مرتضي منصور، أن جروس طلب بشكل غريب للغاية عدم تواجد خالد جلال معه في جهاز الزمالك.



وأضاف مرتضي أخبرت جروس أنني لست خائنا ولا أعرف الخيانة أبدا، خالد جلال مدرب ناجح والكل يعشقه، ولا يوجد أي مبرر لكي يرحل من الزمالك، خصوصا أن أي مدرب أجنبي جديد سيحتاج لمدرب مصري قدير معه لمساعدته، وجروس رفض ذلك.