انتخاب إدارة جديدة للغربية الإسلامية عقب تخارج مساهمين رئيسيين

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

شريف عمر:



انتخب مساهمو شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجلسا جديدأً لإدارة الشركة خلال الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاحد الماضى، وتم انتخاب كل من والى غضبان، أحمد شلبى، محمد شاهين، أنوور محمود، ومحمد عويس، وهم من المساهمين الرئيسيين بالشركة.



وشهد ملف شركة الغربية الإسلامية تطورات متغيرة بدأت بدخول عدد من المساهمين الجديد لهيكل الملكية، وعقد جمعية عمومية خلال النصف الثانى من العام الماضى، لاجراء زيادة رأسمال، قبل أن تتدخل هيئة الاستثمار لالغاء قرارات الجمعية، مع صدور قرار اخر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بتجميد حصص المساهمين الرئيسين فى الشركة، ومنعهم من التصويت فى الجمعية العمومية المقبلة، بداعى تملكهم مجتمعين لحصص تفوق ثلث رأسمال الشركة.



والمساهمون الرئيسيون الموقوفين من جانب الرقابة المالية هم المستثمر والى دولاتى غضبان، مؤسسة غنيمة نصار، عمر الزميع، حسين مصطفى جاد.



وخلال الأيام القليلة الماضية، تخارج عدد من المساهمين الرئيسيين بالغربية الاسلامية، ومنهم شركة اميرالد للتطوير العقارى، والمساهم هاشم السيد، وشركة المصريية فى الخارج، بمجموع حصص يقارب 10% من رأسمال الشركة.



وقال نبيل حسان مدير علاقات المستثمرين فى الغربية الاسلامية، أن الشركة تنتظر عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم 15 مايو الحالى، لاقرار زيادة رأس المال، وبدء خطة تطويرية للشركة فى الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن تنظر الجمعية زيادة رأس المال المصدر من 22.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، مع مناقشة الموافقة على تداول حق الاكتتاب مفصلاً عن السهم الأصلي، والنظر في الموافقة على تعديل النظام الأساسى.



وكانت الشركة تسعى مع نهايات العام الماضى، لزيادة رأس المال المرخص من 50 مليون جنيه الي 500 مليون جنيه، بالاضافة لزيادة رأس المال المصدر من 22.5 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه، مع اعتماد دراسة الجدوي الخاصة بإقامة مشروع تجاري إداري علي قطعة الارض الكائنة بطنطا والبالغ مساحتها 15500 متر مربع بالمشاركة مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل، بتكلفة استثمارية 321 مليون جنيه، وايرادات تفوق المليار جنيه، كما تملك قطعة ارض مساحتها 7800 متر بمدينة طنطا، من المخطط اقامة مشروع عقارة متكامل عليها.



أظهرت القوائم المالية للشركة خلال 2017، تراجع الارباح بنسبة 28% بعد تحقيق ربحأً بقيمة 1.19 مليون جنيه، مقابل 1.6 فى 2016، ويبلغ رأسمال الغربية الاسلامية 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.