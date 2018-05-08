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بورصة وشركات
راية توقع عقد تحديث أنظمة الاتصالات لصالح أحد البنوك الكبرى
الثلاثاء 08 مايو 2018 01:53 م
راية
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راية
رجب عزالدين
قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن شركة راية للنظم وقعت عقد مع أحد البنوك الكبرى أمس الإثنين لتحديث أنظمة اتصالات.
وأعلنت الشركة فى وقت سابق أن شركة "راية للنظم" فازت بممارسة أعمال لتحديث أجهزة الاتصالات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بقيمة 5.2 مليون دولار.
وأضافت أن هذا المشروع يعد أول مشروع لأنظمة سيسكو فى جمهورية مصر العربية لكنها لم تذكر اسم البنك المشار إليه.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 103.2 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 118.10 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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