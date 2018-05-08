صبور: قانون الاستثمار جيد وعلينا مواجهة البيروقراطية

عمر صبور

سمر السيد:



قال عمر صبور، نائب رئيس مكتب صبور للاستشارات، إن هناك إرادة سياسية قوية وإجرءات فعلية لمواجهة الفساد غير أن هناك حاجة للعمل علي مواجهة مشكلة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين حاليا.



أضاف في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشركة جلوبال تريد ماترز تحت شعار التنافسية لسفراء دول العالم بمصر لـ٢٠١٨، أن المستثمر الأجنبي لن يتحمل البيروقراطية، مشيرا إلي أن هناك مشكلة أخري تتمثل في عدم توافق العمالة مع متطلبات الشركات .



وذكر أن هناك ٤ برتوكلات وقعها مكتب صبور للاستشارات مع جامعات لتدريب الطلبة قبل التخرج وهو برنامج ناجح.



أشار إلي أن قيمة العمل ليست مترسخة بشكل كبير في المواطن المصري، وهناك حاجة لتعظيم تلك القيمة لدي الخريجين، مضيفا أن الإصلاح يمكن تنفيذه بما لدينا من حجم سوق كبيرة.



وأضاف أنه لمس تحسنا في مناخ الاستثمار، وهناك مجهودات بذلت كقانون الاستثمار الجيد.

