الغندور: شراكة الدولة مع القطاع الخاص ضرورية لتطوير التعليم

وزارة التربية والتعليم

سمر السيد:



قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس صندوق تطوير التعليم، إن ما يشهده قطاع التعليم من تطوير الآن لا يستشعره أحد لأنه تم علي هيئة نماذج جيدة في قطاعي التعليم العالي والفني، مضيفا أن المعيار لشعورالناس بها هو تعميمها علي تلك القطاعات في الفترة المقبلة.



وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الثالث السنوي لشركة جلوبال تريد ماترز تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر لعام 2018، أن التحدي الآن هو تحقيق الاستدامة المالية لهذا التطوير بعد تعميمه لأن تطوير التعليم مكلف.



وأوضح أن ميزانية قطاع التعليم لهذا العام تبلغ نحو ٩١ مليار جنيه منها٧١ مليارا مرتبات، ويجب تحقيق ذلك التطوير من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص لسد الفجوة ومعرفة احتياجات سوق العمل.



وأشار إلى أن هناك شراكة تمت مع إيطاليا وألمانيا لتطوير قطاع التعليم الفني، لافتا إلى أن هناك ١٥٠٠ مدرسة فنية في مصر منها ٥٠ مدرسة فنية في القطاع الصناعي.



وأوضح أن في المانيا يمتلك القطاع الخاص والصناعة هناك الهيئات الفنية وتقوم الدولة بدور المنظم وهو ما نريد تطبيقه بمصر.



وقال إن حل المشكلات المالية التي تواجه قطاع التعليم بمصر يتمثل في ضغط النفقات وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ودمج الكيانات التي تقوم بنفس العمل مع تقييم الخدمة التعليمية القائمة والجلوس مع القطاع الخاص والصناعة للبدء في تطوير المدارس.