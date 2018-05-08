شريف إسماعيل صورة جديدة



نادية صابر



كشف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء- عن تحقيق الحكومة أول فائض العجز الاولي .من خدمة الدين.



وقال إن الر بع الأول من العام الحالى سجلت معدلات النمو نحو 5.3% متوقعا أن تصل إلى 6% العام المقبل، موضحا أن الدولة تتجه إلى نمو يصل إلى 7% والذى يحقق فرص عمل كبيرة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات وتوفير السلع الرئيسية.



وقال إن الحكومة تعمل حاليا على توصيل منظومة الدعم لمستحقيها وتنقية المنظومة من غير المستحقين.



.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى على هامش مؤتمر ufm الاتحاد من أجل المتوسط الدولي حول النقل البحري واللوجيستيات للدول المنطقة الأورو-متوسطية.



وأكد أن الفترة المقبلة لن تكون هناك اختناقات الكهرباء وسيتم توفير كل المنتجات البترولية والإسكان الاجتماعى والتحول بالمناطق الخطرة وإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بجانب الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم.



كما دعا المهندس شريف اسماعيل دول اتحاد الأورومتوسطي بتفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات النقل البحري واللوجيستيات بدول البحر المتوسط والتركيز على التدريب المستمر والمساهمة في انشاء شبكة نقل بحرية.



وأكد اسماعيل أن الاتحاد الاورومتوسطى منذ انشائه فى 2008 يقوم بدور فعال في خدمة حركة النقل البحرى.



وتأتى استضافة مصر للمؤتمر استكمالا لدورها في الاتحاد وقال انه حقق نتائج ايجابية وتمت صياغة عدد من المشروعات ولازالت هناك العديد من الفرص الضخمة.



واضاف ان هناك تحديات تواجه المنطقة اهمها النزاعات المسلحة والبطالة والارهاب والهجرة غير الشرعية وهو ما يسترعي للتعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف ان مصر تشهد خطة لتطويرالموانئ وانشاء موانئ جديدة واعادة تأهيل شبكة الطرق والسكك الحديدية لتخدم على حركة التجارة العالمية وهناك تطوير في عمليات نقل البضائع بين المناطق الصناعية و الموانئ.



وأعلن السفير ايهاب فهمي الامين العام المساعد بالاتحاد من اجل المتوسط إطلاق مشروع translogmed وهو احد المشروعات التي تم إقرارها من جانب الدول الاعضاء بالاتحاد من اجمالي 51 مشروع والتي تقدرقيمتها بحوالي 5.5 مليار يورو والجاري تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الشريكة.



وتشمل قطاعات النقل والبنية التحتية والتنمية الحضرية من شأنها خلق بيئة اقتصادية واجتماعية سليمة.



وقال إن المؤتمر سيفتح الباب امام العديد من فرص التعاون والتكامل فيما بين الموانيء المحورية وتعزيز قدرتها التنافسية ارتقاء بمنظومة النقل البحري والخدمات اللوجيستية في المنطقة الاورومتوسطية.



وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة أن المؤتمر يعقد على ضفاف القناة التى تعد عقدة المواصلات وحركة النقل البحري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب واهم مجرى ملاحي عالمي يستوعب 11% من حجم التجارة العالمية ويشهد سنوياً مرور 18 الف سفينة.