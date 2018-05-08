EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
يعقوب: 92 مليار دولار تعويضات التأمين نتيجة أعاصير الأطلسي
الثلاثاء 08 مايو 2018 12:48 م
محمد يعقوب مدير عام المركز الأقليمى بالبحرين
أخر الأخبار
محمد يعقوب مدير عام المركز الأقليمى بالبحرين
الشاذلى جمعة:
أدي موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي إلي تحقيق خسائر باهظة الثمن، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 215 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل الخسائر المؤمنة إلى 92 مليار دولار أمريكي منها.
كشف محمد يعقوب مدير عام المركز الأقليمى بالبحرين لشركة "هانوفر رى تكافل" لإعادة التأمين أن حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المؤمن عليها لدى قطاع التأمين عام 2017 حوالي 135 مليار دولار امريكي وهو اعلي رقم للخسائر في الفترة من 1980الي 2017 وفقا لمركز ميونخ رى للكوارث الطبيعية.
وأضاف يعقوب خلال ندوة سوق إعادة التأمين العالمية أن أعلى 5 أخطار طبيعية متوقع حدوثها خلال العشر سنوات المقبلة على مستوى العالم وهى الأحداث المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية وكذلك الهجمات الإلكترونية بجانب الغش أو سرقة البيانات فضلا عن فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشار إلى أن المكسيك شهدت أيضا زلزالان وصلت خسارتها المجمعة إلي ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلي فيضانات واسعة النطاق قد حدثت في الصين وتسببت في خسائر تزيد عن 6 مليارات دولار إضافة إلى حرائق الغابات المستمرة حتي نهاية عام 2017 بالولايات المتحدة حققت خسائر كبيرة وصلت فقط في شهر أكتوبر إلي حوالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم الخسائر الناتجة عن ذلك والمؤمن عليها إلي ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا