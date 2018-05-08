605 مليارات دولار حجم الطاقة الاستيعابية لشركات إعادة التأمين

علاء الزهيري - اتحاد التأمين

الشاذلى جمعة:



بلغت الطاقة الاستيعابية لإعادة التأمين العالمية 605 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى بنسبة نمو 2% عن نفس الفترة من العام السابق.



كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" أن حجم أقساط أسواق إعادة التأمين بلغ 4.18 تريليون يورو خلال 2016 متوقعا ارتفاعها إلى 4.56 تريليون يورو العام الحالي.



وأضاف الزهيرى خلال ندوة سوق إعادة التأمين العالمية أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7% سنويا بمجرد التغلب على التأثيرات السلبية الناجمة عن التراجع في أسعار السلع على الاقتصاد وصناعة التأمين.



وكشف أن أقساط التأمينات العامة عالميا بلغت 160 مليار دولار خلال 2016 منها 26% أقساط مصدرها شركات التامين في الأسواق الناشئة، كما بلغت أقساط التأمين على الحياة في العالم حوالى 76.2 مليار دولار على مستوى العالم بزيادة نسبتها 0.7% عن عام 2015 .



وأوضح ان شركات إعادة التأمين لعبت دورا جوهريا في التعويضات الكارثية على مستوى العالم بما في ذلك الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2011 وكذلك إعصار كاترينا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكشف أن متوسط حجم التعويضات المسددة سنويا من شركات إعادة التأمين عالميا بلغطا 110 مليار دولار سنويا على مدار العقد الماضى ولعبت دورا هاما في دعم شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الحياة والتأمين الصحى من خلال نقل المخاطر الكبيرة والحد من متطلبات رأس المال وسد فجوات القدرة لدى الشركات على قبول الأخطار والحد من التقلبات في الأرباح وتحقيق النمو للشركات من خلال تدعيم قدرتهم على قبول الأخطار وتحسين الملاءة المالية لدى الشركات.